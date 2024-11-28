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Уфимские врачи поставили на ноги мальчика с серьезным переломом позвоночника

Врачи в Уфе спасли позвоночник упавшего с лестницы 14-летнего мальчика.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе врачи городской детской больницы № 17 помогли 14-летнему мальчику с серьезной травмой спины. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

Юноша получил компрессионно-оскольчатый перелом позвоночника со смещением из-за того, что упал с лестницы. Проведя тщательное обследование, ортопеды-травматологи решили провести операцию с использованием малоинвазивного метода.

Врачи применили систему Легаси Лонгитюд. Она позволяет вводить высокопрочные импланты через небольшие проколы в коже, укрепляя их специальным костным цементом. Благодаря такому подходу получается сделать хирургическое вмешательство менее травматичным, снижается риск образования больших рубцов и уменьшается вероятность возникновения инфекции.

— Это особенно важно для подростков, так как быстрая реабилитация помогает им быстрее вернуться к обычной жизни, что положительно сказывается на их психологическом и физическом состоянии, — отметили в Минздраве.

Операция прошла успешно, и вскоре состояние юного пациента улучшилось, через десять дней его выписали.

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