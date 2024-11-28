Уфимские врачи поставили на ноги мальчика с серьезным переломом позвоночника

В Уфе врачи городской детской больницы № 17 помогли 14-летнему мальчику с серьезной травмой спины. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения республики.
Юноша получил компрессионно-оскольчатый перелом позвоночника со смещением из-за того, что упал с лестницы. Проведя тщательное обследование, ортопеды-травматологи решили провести операцию с использованием малоинвазивного метода.
Врачи применили систему Легаси Лонгитюд. Она позволяет вводить высокопрочные импланты через небольшие проколы в коже, укрепляя их специальным костным цементом. Благодаря такому подходу получается сделать хирургическое вмешательство менее травматичным, снижается риск образования больших рубцов и уменьшается вероятность возникновения инфекции.
— Это особенно важно для подростков, так как быстрая реабилитация помогает им быстрее вернуться к обычной жизни, что положительно сказывается на их психологическом и физическом состоянии, — отметили в Минздраве.
Операция прошла успешно, и вскоре состояние юного пациента улучшилось, через десять дней его выписали.
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