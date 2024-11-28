Под Мяделем спасатели вытащили домашнего гуся, застрявшего на тонком льду пруда

Прибывший наряд для спасения домашней птицы использовали специальную доску. Вся операция заняла несколько минут. А когда гусь оказался на руках хозяйки, та поблагодарила сотрудников МЧАС и призналась: две ночи не спала из-за этого необычного происшествия.