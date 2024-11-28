В Ленинградской области заработал Центр адаптивной физической культуры и реабилитации

«Сама по себе концепция проекта уникальна. Ветеран, участник Специальной военной операции, приходя сюда, в этот комплекс, получает здесь, прежде всего, медицинские услуги — лечение, протезирование. Но также он может получить социальную реабилитацию, принять участие в культурных и спортивных программах. Он может освоить новую профессию с гарантированным трудоустройством, с сопровождением по решению бытовых проблем, включая квартирный вопрос. И, конечно же, поддержку может получить вся семья. Для бойцов с тяжелыми ранениями, которые нуждаются в ежедневной помощи, на первых этажах лечебных корпусов предусмотрены квартиры для их проживания с семьями», — добавил Дрозденко.