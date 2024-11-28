Сервис научной информации в РФ объединил 1,1 тыс. заказчиков и 40 тыс. ученых

«В эпоху цифровой трансформации особую роль приобретает общая информационная среда. Мы создаем ее на мультитенантной облачной микросервисной платформе “Гостех”. С нашей стороны (органов власти — прим. ТАСС) интересно [появление такого сервиса], поскольку один из самых нужных нам — это сервис сквозной прослеживаемости, который позволяет государству не только видеть и контролировать расходы, но и довести расходы напрямую к конкретному научному коллективу, и будет возможность с научного коллектива спросить за результаты той работы. Сейчас уже в системе более 40 тыс. исполнителей, порядка 1,1 тыс. заказчиков научных исследований», — сказал вице-премьер.