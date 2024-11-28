Сервис научной информации в РФ объединил 1,1 тыс. заказчиков и 40 тыс. ученых

СИРИУС /федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. Единый сервис с информацией о научных разработках «Наука и инновации» объединил в разделе, посвященном выполнению исследований на заказ, более 1,1 тыс. заказчиков и 40 тыс. исполнителей, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе пленарной сессии IV Конгресса молодых ученых в Сириусе.
Единый домен «Наука и инновации» был создан в 2022 году. Анонсируя его, Чернышенко отмечал, что интеграция информации о НИОКР позволит повышать эффективность бюджетного финансирования науки, а также говорил о том, что для эффективного управления наукой с целью технологического прорыва правительству и регионам необходимы качественные данные о ведущихся работах.
«В эпоху цифровой трансформации особую роль приобретает общая информационная среда. Мы создаем ее на мультитенантной облачной микросервисной платформе “Гостех”. С нашей стороны (органов власти — прим. ТАСС) интересно [появление такого сервиса], поскольку один из самых нужных нам — это сервис сквозной прослеживаемости, который позволяет государству не только видеть и контролировать расходы, но и довести расходы напрямую к конкретному научному коллективу, и будет возможность с научного коллектива спросить за результаты той работы. Сейчас уже в системе более 40 тыс. исполнителей, порядка 1,1 тыс. заказчиков научных исследований», — сказал вице-премьер.
Чернышенко уточнил, что всего на платформу интегрированы 14 модулей с различным функционалом. Кроме сервиса сквозной прослеживаемости это обширные базы данных, справочная информация о мерах поддержки и многое другое. Отдельно вынесен модуль, созданный с Российской академией наук, — он предназначен для проведения экспертизы научной деятельности и разработок.
Он назвал платформу уникальной и отметил, что ни в одной другой стране мира подобного для научной среды пока не сделано. «Функционал домена непрерывно совершенствуется, в разработке сейчас еще пять сервисов», — добавил Чернышенко.
О конгрессе.
IV Конгресс молодых ученых (КМУ) проходит 27−29 ноября на федеральной территории Сириус. Организаторы определяют его как крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. В 2024 году в конгрессе примут участие свыше 7 тыс. человек из 40 стран. В деловой программе КМУ запланированы круглые столы, экспертные сессии и панельные дискуссии, на площадке конгресса организованы выставочные зоны крупнейших российских компаний, ведущих вузов, научно-образовательных центров и других организаций. В дни КМУ здесь также проходят форум молодых ученых стран БРИКС и конкурс молодых инноваторов стран БРИКС.
Организаторами конгресса, входящего в программу проведения в России Десятилетия науки и технологий, выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию, АНО «Национальные приоритеты» и фонд Росконгресс. ТАСС — информационный партнер конгресса.