Ковальчук: РФ была «донором интеллекта» для науки Европы

СИРИУС /федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. Россия была интеллектуальным донором для науки Европы, внесла значительный финансовый вклад в ее развитие. Уход ученых РФ из европейских научных проектов ударил по ним — они будут «обламываться», заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
«Мы — интеллектуальные доноры. Мы давали людей, технологии, потом стали давать деньги. Вся европейская программа [исследований] сделана нами. Она сейчас “обламывается”, когда они нас оттуда вышибли», — сказал Ковальчук, выступая на пленарном заседании IV Конгресса молодых ученых.
Он напомнил, что Россия вложила €2 млрд в европейские международные проекты, из них на сумму €0,5 млрд был профинансирован проект создания Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах XFEL.
«Но эти деньги не прошли даром. Мы создали новую интеллектуальную собственность, которая принадлежит РФ. Теперь, дорабатывая ее на новом уровне, мы создаем то, чего в мире нет», — заключил Ковальчук.
О конгрессе.
IV Конгресс молодых ученых (КМУ) проходит 27−29 ноября на федеральной территории Сириус. Организаторы определяют его как крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. В 2024 году в конгрессе примут участие свыше 7 тыс. человек из 40 стран. В деловой программе КМУ запланированы круглые столы, экспертные сессии и панельные дискуссии, на площадке конгресса организованы выставочные зоны крупнейших российских компаний, ведущих вузов, научно-образовательных центров и других организаций. В дни КМУ здесь также проходят форум молодых ученых стран БРИКС и конкурс молодых инноваторов стран БРИКС.
Организаторами конгресса, входящего в программу проведения в России Десятилетия науки и технологий, выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию, АНО «Национальные приоритеты» и фонд Росконгресс. ТАСС — информационный партнер конгресса.