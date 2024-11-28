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NewJeans объявили о расторжении контракта с агентством ADOR

Южнокорейский герлз-бэнд NewJeans покинет агентство ADOR, являющееся независимым лейблом компании HYBE. При этом все участницы коллектива заявили о желании продолжить групповую деятельность.

Источник: Звук

Южнокорейский герлз-бэнд NewJeans покинет агентство ADOR, являющееся независимым лейблом компании HYBE. При этом все участницы коллектива заявили о желании продолжить групповую деятельность.

13 ноября NewJeans направили в агентство официальное письмо, в котором подробно изложили свои требования. В них входило также возвращение на должность генерального директора ADOR Мин Хиджин, с которой девушки начинали свою музыкальную карьеру. На выполнение условий участницы группы предоставили лейблу две недели, заявив, что игнорирование приведет к расторжению контракта, пишет издание Allkpop.

NewJeans дебютировали в 2022-м с синглом Attention. За это время девушки выпустили два EP: «New Jeans» (2022) и «Get Up» (2023). Последний релиз группы на данный момент — сингловый альбом Supernatural, увидевший свет в начале этого лета.