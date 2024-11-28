NewJeans объявили о расторжении контракта с агентством ADOR

13 ноября NewJeans направили в агентство официальное письмо, в котором подробно изложили свои требования. В них входило также возвращение на должность генерального директора ADOR Мин Хиджин, с которой девушки начинали свою музыкальную карьеру. На выполнение условий участницы группы предоставили лейблу две недели, заявив, что игнорирование приведет к расторжению контракта, пишет издание Allkpop.