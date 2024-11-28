Видео дождя в Иркутске 28 ноября 2024 появилось в сети. Аномальное явление удивило многих горожан. На кадрах видно, что еще по недавно заснеженным улицам бегут ручьи. К вечеру непогода еще больше разгулялась и моросящий дождь усилился. А белый снег превратился в грязное месиво.