Видео дождя в Иркутске 28 ноября 2024 появилось в сети. Аномальное явление удивило многих горожан. На кадрах видно, что еще по недавно заснеженным улицам бегут ручьи. К вечеру непогода еще больше разгулялась и моросящий дождь усилился. А белый снег превратился в грязное месиво.
Видео дождя в Иркутске 28 ноября 2024.
На видео дождя в Иркутске 28 ноября 2024 видно, что вечером слякоть уже стала подмерзать. Кстати, на ночь обещают −7 градусов, а значит с утра город ждет гололед. Для обеспечения безопасности в областном центре ввели режим повышенной готовности. Ночью техника будет убирать снег и посыпать дороги.
— Это действительно крайне аномальная погода. Обращаюсь к вам с просьбой: без необходимости не выезжайте на личных автомобилях, соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию. Пешеходов прошу также быть крайне осторожными, — обратился к горожанам мэр Иркутска Руслан Болотов.
Посыпать и очистить за ночь все участки физически невозможно. Поэтому основной упор сделают на маршруты общественного транспорта и тротуары.