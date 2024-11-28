Ковальчук: Россия смогла восстановить и вывести на новый уровень советскую науку

СИРИУС /федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. Россия сегодня восстановила и вывела на качественно новый уровень компетенции, которыми обладали советские ученые. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, выступая на пленарном заседании IV Конгресса молодых ученых.
«Мы восстановили все [научные] компетенции, которые были в Советском Союзе, переведя их на качественно новый, значительно более современный уровень. Это главнейшее достижение», — сказал он.
Ковальчук также отметил, что реализация атомно-космического проекта обеспечила суверенитет страны.
«[Россия] является ключевой страной в мире, стабилизирующей ситуацию», — заключил глава Курчатовского института.
О конгрессе.
IV Конгресс молодых ученых (КМУ) проходит 27−29 ноября на федеральной территории Сириус. Организаторы определяют его как крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. В 2024 году в конгрессе примут участие свыше 7 тыс. человек из 40 стран. В деловой программе КМУ запланированы круглые столы, экспертные сессии и панельные дискуссии, на площадке конгресса организованы выставочные зоны крупнейших российских компаний, ведущих вузов, научно-образовательных центров и других организаций. В дни КМУ здесь также проходят форум молодых ученых стран БРИКС и конкурс молодых инноваторов стран БРИКС.
Организаторами конгресса, входящего в программу проведения в России Десятилетия науки и технологий, выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию, АНО «Национальные приоритеты» и фонд Росконгресс. ТАСС — информационный партнер конгресса.