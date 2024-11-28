Последние новости к вечеру 28 ноября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 28 ноября 2024 года.
Путин допустил удары «Орешником» по центрам принятия решений в Киеве
Россия нанесла удар по Украине с применением 90 ракет и 100 БПЛА
Владимир Путин заявил, что Россия нанесла ночной удар по Украине с применением 90 ракет и 100 БПЛА, поразив 17 военных и оборонных целей. Удары были ответом на обстрелы российской территории ракетами ATACMS.
Сирийские боевики перешли в крупное наступление
Власти Дамаска сообщили о масштабном наступлении боевиков, правительственные войска оказывают сопротивление. Повстанцы нарушили соглашение о деэскалации и начали наступление под Алеппо и Идлибом.
Каждый четвертый россиянин ждет краха биткоина, показал опрос
Опрос показал, что 27% россиян ожидают скорого обвала биткоина. При этом 39% активно следят за новостями крипторынка, 44% слышали о росте биткоина, а 12% узнали о скачке впервые. 22 ноября биткоин превысил $99 тыс., достигнув 10 млн рублей.
На Дальний Восток обрушилась снежная «буря столетия»
На Дальний Восток обрушилась «буря столетия» с Корейского полуострова. В Южной Корее снегопады вызвали отмену 140 авиарейсов, перебои с электричеством и ДТП с 53 авто.