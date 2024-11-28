Олбани
+2°
слабый дождь со снегом
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последние новости к вечеру 28 ноября 2024 года

Обзор последних новостей к вечеру 28 ноября 2024 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 28 ноября — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 28 ноября 2024 года.

Путин допустил удары «Орешником» по центрам принятия решений в Киеве

Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

Путин на заседании ОДКБ заявил, что Россия ответит на удары Украины западным оружием. Генштаб и МО подбирают цели для поражения на территории Украины. По словам президента, серийное производство «Орешника» уже началось.

Россия нанесла удар по Украине с применением 90 ракет и 100 БПЛА

Владимир Путин заявил, что Россия нанесла ночной удар по Украине с применением 90 ракет и 100 БПЛА, поразив 17 военных и оборонных целей. Удары были ответом на обстрелы российской территории ракетами ATACMS.

Сирийские боевики перешли в крупное наступление

Источник: Sputnik / Мохамад Маруф

Власти Дамаска сообщили о масштабном наступлении боевиков, правительственные войска оказывают сопротивление. Повстанцы нарушили соглашение о деэскалации и начали наступление под Алеппо и Идлибом.

Каждый четвертый россиянин ждет краха биткоина, показал опрос

Опрос показал, что 27% россиян ожидают скорого обвала биткоина. При этом 39% активно следят за новостями крипторынка, 44% слышали о росте биткоина, а 12% узнали о скачке впервые. 22 ноября биткоин превысил $99 тыс., достигнув 10 млн рублей.

На Дальний Восток обрушилась снежная «буря столетия»

Источник: Газета.Ру

На Дальний Восток обрушилась «буря столетия» с Корейского полуострова. В Южной Корее снегопады вызвали отмену 140 авиарейсов, перебои с электричеством и ДТП с 53 авто.