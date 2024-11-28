Продавцом выступает торговое унитарное предприятие «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза». Железнодорожная ветка длиной 910 метров (два пути) находится в Минске по ул. Бабушкина, 62.
В состав лота также входят три пешеходных перехода, охранная сигнализация, система кондиционирования, холодильный агрегат, система пожаротушения.
Стартовая стоимость — 847 280 рублей. Для участия в торгах нужно оставить задаток в размере 84,7 тысяч рублей.
В Минске на аукцион выставили железную дорогу
Железнодорожную ветку в промышленном узле Минск — Колядичи выставили на аукцион. Необычный лот появился на сайте «ИПМ-Торги».
Продавцом выступает торговое унитарное предприятие «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза». Железнодорожная ветка длиной 910 метров (два пути) находится в Минске по ул. Бабушкина, 62.