В Минске на аукцион выставили железную дорогу

Продавцом выступает торговое унитарное предприятие «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза». Железнодорожная ветка длиной 910 метров (два пути) находится в Минске по ул. Бабушкина, 62.



В состав лота также входят три пешеходных перехода, охранная сигнализация, система кондиционирования, холодильный агрегат, система пожаротушения.



Стартовая стоимость — 847 280 рублей. Для участия в торгах нужно оставить задаток в размере 84,7 тысяч рублей.