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В Минске на аукцион выставили железную дорогу

Железнодорожную ветку в промышленном узле Минск — Колядичи выставили на аукцион. Необычный лот появился на сайте «ИПМ-Торги».

Источник: «ИПМ-Торги»

Продавцом выступает торговое унитарное предприятие «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза». Железнодорожная ветка длиной 910 метров (два пути) находится в Минске по ул. Бабушкина, 62.

В состав лота также входят три пешеходных перехода, охранная сигнализация, система кондиционирования, холодильный агрегат, система пожаротушения.

Стартовая стоимость — 847 280 рублей. Для участия в торгах нужно оставить задаток в размере 84,7 тысяч рублей.