В Стерлитамаке разыскивают двух несовершеннолетних девочек

В башкирском городе Стерлитамаке пропали две девочки. Об этом рассказали активисты поисково-спасательного отряда «Отклик».
Как сообщают волонтеры, сегодня несовершеннолетние ушли в неизвестном направлении и до сих пор не вернулись обратно.
Приметы Ренаты Пазыловой: ее рост — 160 сантиметров, и у нее худощавое телосложение. Была одета в черный спортивный костюм.
Приметы Валерии Барменковой: ее рост — 160 сантиметров, и у нее темные волосы. Была одета в белую рубашку и темные брюки.
Волонтеры «Отклика» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавших, обратиться по телефонам