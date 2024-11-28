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В Стерлитамаке разыскивают двух несовершеннолетних девочек

В Башкирии пропали две девочки 16 лет.

В башкирском городе Стерлитамаке пропали две девочки. Об этом рассказали активисты поисково-спасательного отряда «Отклик».

Как сообщают волонтеры, сегодня несовершеннолетние ушли в неизвестном направлении и до сих пор не вернулись обратно.

Приметы Ренаты Пазыловой: ее рост — 160 сантиметров, и у нее худощавое телосложение. Была одета в черный спортивный костюм.

Приметы Валерии Барменковой: ее рост — 160 сантиметров, и у нее темные волосы. Была одета в белую рубашку и темные брюки.

Волонтеры «Отклика» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавших, обратиться по телефонам 8 (987) 106−06−01 или 02. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.