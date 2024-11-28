Айрин из Red Velvet выпустила дебютный сольный мини-альбом Like A Flower

В релиз вошли восемь песен, сочетающие поп-музыку, R&B, афробит, трэп и другие стили. Заглавный одноименный трек дополнил красочный клип в стиле легкого шпионского триллера, в котором Айрин слушает музыку на кассетах и разыскивает молодого человека.