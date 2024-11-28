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Айрин из Red Velvet выпустила дебютный сольный мини-альбом Like A Flower

Участница женской K-pop-группы Red Velvet Айрин представила первый сольный EP «Like A Flower». До этого самостоятельную карьеру уже начали ее коллеги по коллективу Сыльги, Джой и Венди.

Источник: Звук

Участница женской K-pop-группы Red Velvet Айрин представила первый сольный EP «Like A Flower». До этого самостоятельную карьеру уже начали ее коллеги по коллективу Сыльги, Джой и Венди.

В релиз вошли восемь песен, сочетающие поп-музыку, R&B, афробит, трэп и другие стили. Заглавный одноименный трек дополнил красочный клип в стиле легкого шпионского триллера, в котором Айрин слушает музыку на кассетах и разыскивает молодого человека.

В июне Red Velvet выпустили седьмой мини-альбом Cosmic, приуроченный к десятилетию их дебюта.