Айрин из Red Velvet выпустила дебютный сольный мини-альбом Like A Flower

Участница женской K-pop-группы Red Velvet Айрин представила первый сольный EP «Like A Flower». До этого самостоятельную карьеру уже начали ее коллеги по коллективу Сыльги, Джой и Венди.
В релиз вошли восемь песен, сочетающие поп-музыку, R&B, афробит, трэп и другие стили. Заглавный одноименный трек дополнил красочный клип в стиле легкого шпионского триллера, в котором Айрин слушает музыку на кассетах и разыскивает молодого человека.
В июне Red Velvet выпустили седьмой мини-альбом Cosmic, приуроченный к десятилетию их дебюта.