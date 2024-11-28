Разработка РФ улучшит ультразвуковой мониторинг композитов для авиапрома

Как отмечают Песня и его коллеги, в последние десятилетия в авиационной отрасли начинают все активнее использоваться различные композитные материалы для создания различных несущих конструкций и других компонентов самолетов и космических аппаратов. Они превосходят аналоги на базе сплавов алюминия по массе и многим другим параметрам, однако для использования этих композитов необходимо понимать, как они сопротивляются различным нагрузкам и как они влияют на их внутреннюю структуру.