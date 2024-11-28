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В Октябрьском районе назначили нового замглавы администрации

В администрации Октябрьского района пост замглавы заняла Ирина Герасименко.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском районе Ростовской области назначили нового замглавы администрации. Об этом сообщили в муниципалитете 28 ноября.

Пост заместителя главы администрации заняла Ирина Герасименко. К своим обязанностям она приступила с сегодняшнего дня. До этого она занимала должность главного архитектора администрации. Этот пост она занимала с 2019 по 2024 годы.

На новой должности Ирина Герасименко будет заниматься вопросами инвестиционной политики, стратегического планирования, проектной деятельности. Также в сферу ее деятельности входит поддержка малого и среднего предпринимательства.