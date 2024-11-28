Зарубежные ученые планируют ставить эксперименты на токамаке МИФИ

СИРИУС /федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. Ученые одного из вузов Чили обратились в МИФИ с просьбой разрешить их студентам проводить эксперименты на токамаке МИФИСТ-0, построенном студентами и аспирантами ядерного университета. Об этом ТАСС рассказал ректор МИФИ Владимир Шевченко в кулуарах IV Конгресса молодых ученых.
«Буквально вчера мы получили письмо из Чили от коллег из одного из местных университетов с просьбой предоставить их студентам возможность проводить эксперименты на нашем токамаке. Нам это очень приятно, это никак нами не инспирировано», — рассказал ректор ядерного университета. Обращение ученых из Чили стало результатом недавнего присоединения МИФИ к единой информационно-коммуникационной сети организаций, занимающихся управляемым термоядерным синтезом, подчеркнул он.
«Мы думаем о том, чтобы сделать наш токамак продуктом на продажу и предлагать технологию его производства клиентам для того, чтобы студенты из подручных материалов собирали такие установки. Мы открыты к тому, чтобы этими компетенциями делиться», — сообщил ректор ядерного университета. По его словам, такая работа позволит выработать у студентов очень важный навык понимания того, как работает установка, на которой проводят исследования. Со стороны зарубежных партнеров уже есть интерес к приобретению такой технологии и ведутся соответствующие переговоры, рассказал собеседник ТАСС.
В середине ноября МИФИ первым из российских вузов присоединился к единой информационно-коммуникационной сети организаций, занимающихся управляемым термоядерным синтезом. Это позволяет ученые из ядерного университета могут дистанционно участвовать в экспериментах на научных установках организаций, подключенных к системе, а также наоборот, исследователям из-вне ставить эксперименты на университетском учебном термоядерном реакторе МИФИСТ-0.
О конгрессе.
IV Конгресс молодых ученых (КМУ) проходит 27 — 29 ноября на федеральной территории Сириус. Организаторы определяют его как крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. В 2024 году в конгрессе примут участие свыше 7 тыс. человек из 40 стран. Организаторы конгресса, входящего в программу проведения в России Десятилетия науки и технологий, — Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию, АНО «Национальные приоритеты» и фонд Росконгресс. ТАСС — информационный партнер конгресса.