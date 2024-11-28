Зарубежные ученые планируют ставить эксперименты на токамаке МИФИ

«Мы думаем о том, чтобы сделать наш токамак продуктом на продажу и предлагать технологию его производства клиентам для того, чтобы студенты из подручных материалов собирали такие установки. Мы открыты к тому, чтобы этими компетенциями делиться», — сообщил ректор ядерного университета. По его словам, такая работа позволит выработать у студентов очень важный навык понимания того, как работает установка, на которой проводят исследования. Со стороны зарубежных партнеров уже есть интерес к приобретению такой технологии и ведутся соответствующие переговоры, рассказал собеседник ТАСС.