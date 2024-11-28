Свежая кровь: что за жанр ню-металкор, история развития, артисты

Несмотря на разговоры о кризисе в музыке, метал продолжает развиваться. На передовицы тяжёлых плейлистов с фрешменами выходит ню-металкор, совмещающий в себе сногсшибательную скорость и грубый жесткий речитатив. Не ровен час, и этот новый поджанр станет частью всеобщего мейнстрима. Пока этого не произошло, рассказываем, что это за явление и что о нём нужно знать.
История жанра Часть 1: Ню-метал…
Говорить о ню-металкоре невозможно без упоминания его предка — ню-метала.
В 90-е артисты начали активно скрещивать друг с другом разные направления музыки. Одни добавляли в метал холодные ритмы индустриальной музыки, другие читали рэп, третьи стали использовать фанк-инструменты. Печатная пресса не успевала отслеживать появление новых тенденций и выдумывать для них названия. Поэтому журналисты решили просто добавлять к этим свежим жанрам приставку «ню». Благодаря ей меломаны по всему миру понимали, что звук Deftones не идентичен The Black Sabbath, да и Linkin Park далеко ушли от Iron Maiden.
Группа Korn.
Соцсети группы Korn.
У представителей ню-метала не было одного определяющего отличия, кроме разве что свежести звучания. Именно по этой причине в категорию попадали совершенно не похожие друг на друга Deftones, Linkin Park и Korn. Слово «ню-метал» описывало не столько конкретное звучание, сколько явление: метал менялся, становясь где-то легче, где-то попросту интереснее.
Часть 2: …кор.
Ню-метал пережил свой пик в десятилетие с 90-х до нулевых, после чего покинул мейнстрим. Метал же продолжил развиваться и дошёл до металкора, ставшего с тех пор отдельным поджанром.
Металкор, точно так же, как и ню-метал, зародился в результате скрещивания двух жанров: метала и хардкора. На стыке 80-х и 90-х он звался металическим хардкором и в сравнении с двумя предшествующими жанрами звучал жёстче и быстрее. Тем не менее в том виде, в каком существует сейчас, металкор начал формироваться уже ближе к нулевым. Этому способствовало появление таких групп, как Bullet For My Valentine, Killswitch Engage, Parkway Drive, и многих других. Эти коллективы привнесли в жанр мелодику, поэтому он стал звучать не только жёстко, но и эмоционально, а местами даже по-настоящему драматично.
Чем же этот современный металкор отличается от метала в его классическом понимании? Главное — это более высокая скорость игры на инструментах. Следом можно отметить постоянное, временами граничащее с безвкусицей использование брейкдаунов: выражаясь языком интернет-мемов, это когда «сначала громко, потом тихо, потом как заорёт». Как правило, перед брейкдауном музыка затихает и замедляется, выдерживает небольшую паузу и взрывается прямиком в ваших ушах. Звучит мучительно, но метал-музыка всегда была одним из самых изысканных способов садизма.
Кстати говоря, поклонники исконного метала отличают металкор от «настоящей» музыки по хорошему вокалу. Современные металкор-фронтмены действительно в равной степени хорошо владеют экстремальным и чистым вокалом; некоторые группы и вовсе приглашают в состав сразу двух человек, чтобы один «орал», а другой «пел». Так, к примеру, сделала австралийская группа Make Them Suffer: в их состав одновременно входят поюще-орущий парень и поющая девушка. Также можно вспомнить российскую группу [Amatory] и её удалых вокалистов — Дениса Животовского и Игоря Капранова.
Группа Amatory.
Страница группы Amatory в VK.
Помимо уже упомянутых коллективов, для понимания того, как звучит современный металкор, послушайте Falling In Reverse, The Architects, Amity Affliction и Devil Wears Prada. Начав с них, можно переместиться к дженту и так называемому прогрессивному металкору, но это уже совсем другая история.
Часть 3: ню-металкор.
Так мы и подошли к ню-металкору. Этот жанр появился тогда, когда всевозможных ответвлений метала стало даже больше, чем исполняющих его музыкантов. Поэтому встретить его можно также под ярлыками «рэпкор», всё тот же «металический» или даже «метализированный хардкор». Гигантских различий между этими жанрами нет, они все родственны друг другу и характеризуются жёстким звуком и безбашенной скоростью. В новой форме хардкора, точно так же обретшего сейчас вторую популярность, разве что речитатива нет.
Чтобы отличить обычный металкор от ню-металкора, нужно просто подключить логику. Если, помимо гитар, вы слышите жёсткий речитатив, совмещённый с экстремальным вокалом, скорее всего, это ню-металкор. Фанк, шугейз и элементы индустриального рока в жанре пока используются редко, но, возможно, только пока что.
Естественно, далеко не все группы, исполняющие такую музыку, опишут своё звучание как «ню-металкор», и это нормально. В конце концов, навешивание жанровых ярлыков — это не всегда объяснимая прерогатива музыкальной прессы, которой нужно быстро и не заморачиваясь описать услышанное.
Прочие, наоборот, с гордостью относят себя к этому жанру. К примеру, американская группа Uncured, для которой ню-металкор — это комбо «сырой агрессии метала нулевых, запоминающихся лёгких припевов и брутальных брейкдаунов современности». Всё вместе порождает нечто «совершенно новое и мощное».
Самые видные представители Tallah Соцсети группы Tallah.
Выше мы упоминали, что ню-металкора нет без его предков, но в случае этого коллектива фраза приобретает и несколько иное значение. Всё дело в её основателе — барабанщике по имени Макс Портной. Если вы хорошо ориентируетесь в мире метала, то наверняка уже догадались, к чему мы ведём. Для остальных поясним: основатель Tallah — сын Майка Портного, известного как барабанщика культовой прог-метал-группы Dream Theater. Это, конечно, не ню-метал, но тоже вызывает немало доверия.
Tallah собрались в 2017-м и, приобретя некоторую популярность в интернете, стали резидентами британского инди-лейбла Earache Records. С тех пор ребята выпустили два лонгплея и успели съездить в туры с разными видными металистами современности. Правда, на разогрев к Dream Theater их почему-то не зовут. Хочется верить, что только пока что.
Vended Соцсети группы Vended.
Пословица о яблоке, недалеко упавшем от яблони, в случае Vended становится ещё более красноречивой. Дело в том, что её собрали сыновья лидеров группы Slipknot — Шона Крейена и Кори Тейлора. Принадлежность коллектива к ню-металу спорна, но они к нему гораздо ближе, чем те же Dream Theater. Если кто и мог передать детям любовь к металу 90-х, это именно Шон и Кори.
Attila Соцсети группы Attila.
Танцевальная музыка и метал несовместимы? Как-то раз в 2005-м, услышав такое заявление, небольшая компания из школьников американской Атланты решила оспорить этот миф. Вскоре под именем Attila начала выходить откровенно несерьёзная музыка, получившая название «дэт-метал для вечеринок».
По факту группа сделала почти то же самое, что и адепты ню-метала: взяла существовавший жанр и добавила в него кое-что новенькое — веселье. Метал-группы, взращённые на заумной научной фантастике и эпичных картинах апокалипсисов, нуждались в хорошей юморной встряске. Attila дали публике именно это. Немногие коллективы до них могли бы на полном серьёзе выпустить песню про пиццу, хотя она встречается в нашей жизни не реже демонических соблазнов и прочих пафосных образов.
Attila читают много рэпа и временами звучат как более тяжёлая версия Hollywood Undead. Их последний альбом Closure вышел в 2021 году, но с тех пор музыканты выпустили немало синглов, так что ни о каком прекращении пути Attila речь точно не идёт.
thrown Соцсети группы thrown.
Этот шведский квартет ближе всех остальных подобрался к тому, чтобы сделать ню-металкор частью мейнстрима. Группа собралась в Швеции в 2021-м и вскоре стала резидентом лейбла Arising Empire — на нём также выпускаются While She Sleeps, Annisokay, Imminence и многие другие бриллианты тяжёлой сцены. После интенсивных гастролей в поддержку прочих артистов thrown собрали внушительную фан-базу в пару миллионов слушателей, но только в августе 2024 года наконец-то разродились полноценным лонгплеем. Он оказался бодрым, разрывным и многообещающим. Хотя сейчас музыканты только в начале пути, за ними уже приятно наблюдать. А слушать — ещё приятнее.
ten56. Соцсети группы ten56.
Схожую с thrown нишу заняли и ten56. — франко-английский коллектив, собравшийся в 2021 году. Имея за спиной два альбома, вышедших в 2023 году, музыканты пока не добились аналогичного успеха в мейнстриме, но значительно полюбились представителям «узких кругов». В одном только 2024-м ребятам удалось отметиться сотрудничеством с дэткор-группами Left To Suffer и CABAL, и это шикарный результат. Ведь связи в индустрии порой гораздо важнее мейнстримного успеха.
Graphic Nature Соцсети группы Graphic Nature.
Хотя этот британский квартет назвался в честь одноимённого трека с альбома Deftones, в их музыке поначалу было куда больше сырой и откровенно жёсткой агрессии Slipknot. За относительно небольшой промежуток существования с 2018 года коллектив успел выпустить два альбома, и оба они нашли отклик в сердцах и ушах музыкальной критики.
Второй лонгплей и вовсе был создан на фоне борьбы фронтмена с ПТСР: в начале 2023 года музыкант пережил нападение. Его лирика, и без того посвящённая важности психического здоровья, вдруг заиграла ещё более мрачными и пугающими оттенками. Звук, наоборот, обрёл больше электронного спокойствия и плавности. В будущем будет любопытно узнать, как Graphic Nature видит психически здорового человека.
WARGASM (UK) Соцсети группы WARGASM (UK).
Безбашенную музыкальную свободу современной метал-сцены олицетворяют эти двое ребят. Здесь тоже не обошлось без знаменитого родителя, но ещё более далёкого от современности: Сэм Мэтлок, он же половинка WARGASM, — сын первого басиста Sex Pistols Глена Мэтлока. Помимо культового панк-коллектива, Мэтлок-старший отметился сотрудничеством с Игги Попом, группой The Damned и многими другими. Отец с таким именитым резюме отлично объясняет склонность Сэма к яркости и активному бунту.
Что до Рейчел Хастингс, второй участницы дуэта, то её путь в музыку был почти пробивным. Родители ставили ей соул и ритм-энд-блюз, что, впрочем, не помешало ей однажды наткнуться на гитарную музыку Nirvana и Bikini Kill. Она планировала самовыражаться через одежду и даже поступила в Лондонский колледж моды, но не выдержала внешнего контроля и бросила учёбу. До встречи с Сэмом она делала фотографии на концертах тяжёлой музыки и именно так обзавелась множеством полезных знакомств.
Сам проект WARGASM был запущен в 2019-м: идея принадлежала Сэму. Он хотел быть участником тяжёлой группы с откровенно бунтарской эстетикой. Это стало проявляться во всём — от стиля одежды до звучания. Ребята не раз признавались в любви ню-металу и даже фитовали с его видными фигурами, в частности Кори Тейлором и Фредом Дёрстом.
Тем не менее разложить их хаотичный звук по полочкам и повесить на него ярлык невозможно. Это нужно просто слушать.
Итак, что же такое ню-металкор? Это — новый и многообещающий поджанр тяжёлой музыки, за развитие которого уже хватается множество молодых коллективов. Не исключено, что именно он привлечёт новую аудиторию к жёсткому гитарному крошилову. По крайней мере, надежда на это есть.