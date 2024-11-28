Свежая кровь: что за жанр ню-металкор, история развития, артисты

Металкор, точно так же, как и ню-метал, зародился в результате скрещивания двух жанров: метала и хардкора. На стыке 80-х и 90-х он звался металическим хардкором и в сравнении с двумя предшествующими жанрами звучал жёстче и быстрее. Тем не менее в том виде, в каком существует сейчас, металкор начал формироваться уже ближе к нулевым. Этому способствовало появление таких групп, как Bullet For My Valentine, Killswitch Engage, Parkway Drive, и многих других. Эти коллективы привнесли в жанр мелодику, поэтому он стал звучать не только жёстко, но и эмоционально, а местами даже по-настоящему драматично.