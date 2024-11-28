Диггер частично признал себя виновным в гибели туристов в коллекторе под Москвой

«Я будто чувствовала беду: сначала запретила дочке туда идти. Но она стала плакать, говорить, что я ее никуда не пускаю. Звонил и дядя ее молодого человека, объяснял, что ~эта экскурсия официальная, ее проводят профессионалы~… На первый взгляд, в этой экскурсии все было в порядке, на сайте сотни положительных отзывов», — позже говорила мать одной из умерших школьниц.