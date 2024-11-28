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Росавиация: поводов отказываться от эксплуатации SSJ-100 нет

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Поводов отказываться от эксплуатации SSJ-100 нет, предварительная причина возгорания двигателя самолета авиакомпании «Азимут» после посадки в Анталье не в его конструкции, сообщили журналистам в пресс-службе Росавиации.

Источник: РИА "Новости"

«Поводов отказываться от эксплуатации Superjet-100 нет. Предварительные данные говорят, что причина этого авиационного события кроется не в конструкции самолета. Но только объективное и всестороннее расследование поможет найти истинные причины произошедшего события», — говорится в сообщении.

При этом в агентстве отметили, что в начале года получили обращение о состоянии этого самолета, проверили его, судно соответствовало всем требованиям. «Оценочные суждения пассажира о проблемах с этим воздушным судном не подтвердились. Специалисты Росавиации провели инспекционный контроль летной годности машины. Он показал, что этот самолет соответствует требованиям федеральных авиационных правил», — сказали в Росавиации.

В агентстве добавили, что самолет Superjet-100 сертифицирован по российским и международным правилам, соответствует всем требованиям летной годности и прошел все необходимые испытания. «Конструкция этой машины безопасна. При этом она продолжает совершенствоваться с учетом получаемых в ходе эксплуатации новых данных», — подчеркнули в Росавиации.

В 2023 году российские авиакомпании перевезли на самолетах Superjet-100 9,4 млн пассажиров. Таким образом, пояснили в агентстве, ежедневно этими воздушными судами безопасно летали в среднем 25,7 тыс. человек.