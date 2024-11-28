Росавиация: поводов отказываться от эксплуатации SSJ-100 нет

«Поводов отказываться от эксплуатации Superjet-100 нет. Предварительные данные говорят, что причина этого авиационного события кроется не в конструкции самолета. Но только объективное и всестороннее расследование поможет найти истинные причины произошедшего события», — говорится в сообщении.
При этом в агентстве отметили, что в начале года получили обращение о состоянии этого самолета, проверили его, судно соответствовало всем требованиям. «Оценочные суждения пассажира о проблемах с этим воздушным судном не подтвердились. Специалисты Росавиации провели инспекционный контроль летной годности машины. Он показал, что этот самолет соответствует требованиям федеральных авиационных правил», — сказали в Росавиации.
В агентстве добавили, что самолет Superjet-100 сертифицирован по российским и международным правилам, соответствует всем требованиям летной годности и прошел все необходимые испытания. «Конструкция этой машины безопасна. При этом она продолжает совершенствоваться с учетом получаемых в ходе эксплуатации новых данных», — подчеркнули в Росавиации.
В 2023 году российские авиакомпании перевезли на самолетах Superjet-100 9,4 млн пассажиров. Таким образом, пояснили в агентстве, ежедневно этими воздушными судами безопасно летали в среднем 25,7 тыс. человек.