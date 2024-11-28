Росавиация: поводов отказываться от эксплуатации SSJ-100 нет

При этом в агентстве отметили, что в начале года получили обращение о состоянии этого самолета, проверили его, судно соответствовало всем требованиям. «Оценочные суждения пассажира о проблемах с этим воздушным судном не подтвердились. Специалисты Росавиации провели инспекционный контроль летной годности машины. Он показал, что этот самолет соответствует требованиям федеральных авиационных правил», — сказали в Росавиации.