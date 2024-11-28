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«Салават Юлаев» обыграл подмосковный «Витязь» со счетом 4:0

«Салават Юлаев» обыграл 4:0 «Витязь» в матче КХЛ.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 28 ноября, в Уфе «Салават Юлаев» обыграл «Витязь» со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу хозяевам обеспечили Нэйтан Тодд (забросил шайбу в ворота соперников на 34 минуте матча), Данил Алалыкин (37), Денис Ян (38) и Александр Хмелевский (58). Команде гостей не удалось забить ни одного гола.

В настоящее время «СЮ» после 29 игр с 40 очками занимает вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

Следующий матч уфимского клуба состоится уже послезавтра — 30 ноября. Команда схлестнется в столице Башкирии с московским «Спартаком».

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