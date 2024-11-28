Омский «Авангард» вел в счете по ходу матча против «Автомобилиста», но уступил

В третьем периоде гости почти полностью развалились, не сумев отыграться. На 51-й минуте Денежкин оформил дубль, а на 56-й Семен Кизимов сделал счет 4:1. Правда, на 57-й минуте у омичей еще «подсластил пилюлю» своим голом Райан Спунер, но, конечно, общий результат это не спасло. 4:2 — такими цифры на табло в итоге и остались.