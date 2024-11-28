Омский «Авангард» вел в счете по ходу матча против «Автомобилиста», но уступил

После двух периодов омичи уступали 1:2, хотя начинали за здравие. В первом периоде они благодаря тому, что затребовали просмотр видеоповтора судьями, добились отмены взятия их ворот. Здесь же у гостей отлично забил Семен Чистяков — ему ассистировал Спунер.
Во втором отрезке однако уральцы не только догнали «ястребов» в голах, но и «объехали на повороте» как настоящие «автогонщики» — сначала отл.
В третьем периоде гости почти полностью развалились, не сумев отыграться. На 51-й минуте Денежкин оформил дубль, а на 56-й Семен Кизимов сделал счет 4:1. Правда, на 57-й минуте у омичей еще «подсластил пилюлю» своим голом Райан Спунер, но, конечно, общий результат это не спасло. 4:2 — такими цифры на табло в итоге и остались.
Далее 1 декабря наша команда сыграет дома против «Северстали».