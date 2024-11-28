Экологи Башкирии рассказали, из-за чего города окутал густой туман

Министерство природопользования и экологии Башкирии объяснило причину густого тумана в городах республики.
В ведомстве «КП-Уфа» рассказали, что за 26, 27, 28 ноября в Уфе, Стерлитамаке и Салавате были выявлены превышения предельно допустимой концентрации по загрязняющим веществам в атмосферном воздухе, в том числе на постах Башгидрометцентра.
Специалисты утверждают, что возникновению пылевых облаков поспособствовали неблагоприятные метеорологические условия. Из-за отсутствия ветра в приземном слое атмосферы накопились загрязняющие вещества, которые исходят от автомобилей и промышленных предприятий.
В Минэкологии отметили, что с позавчерашнего дня во всех трех городах действует второй режим неблагоприятных метеорологических условий. При нем предприятия обязаны снижать выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 20−40%.
Согласно предварительным данным Башгидромета, ориентировочно погода и режим НМУ сменятся на днях.
Представители республиканского Министерства экологии заверили, что держат ситуацию на контроле, а каждый факт превышения ПДК специалисты анализируют.
— Если речь идет об объектах федерального контроля — направляется информация в Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора и Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан для инициирования проверок. По объектам регионального государственного экологического контроля инициируется проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении таких объектов, — заявили в ведомстве.
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