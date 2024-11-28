Экологи Башкирии рассказали, из-за чего города окутал густой туман

В ведомстве «КП-Уфа» рассказали, что за 26, 27, 28 ноября в Уфе, Стерлитамаке и Салавате были выявлены превышения предельно допустимой концентрации по загрязняющим веществам в атмосферном воздухе, в том числе на постах Башгидрометцентра.