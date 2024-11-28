Ростовчанам назвали условия работы до 18 лет

По словам эксперта, при официальном трудоустройстве в несовершеннолетнем возрасте засчитывается в общий трудовой стаж. Он отметил, что законодательство РФ разрешает принимать на работу граждан с 14 лет. В трудовой стаж засчитывается «подработка, работа на половину или четверть ставки».