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Ростовчанам назвали условия работы до 18 лет

Ростовчанам рассказали, засчитывается ли работа до 18 лет в общий трудовой стаж.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Ростовской области рассказали, засчитывается ли работа до 18 лет в общий трудовой стаж. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на депутата Анатолия Никитина.

По словам эксперта, при официальном трудоустройстве в несовершеннолетнем возрасте засчитывается в общий трудовой стаж. Он отметил, что законодательство РФ разрешает принимать на работу граждан с 14 лет. В трудовой стаж засчитывается «подработка, работа на половину или четверть ставки».

— Подработка, работа на половину или четверть ставки — все это идет в зачет. Главное условие — официальное трудоустройство. Наниматель обязан заключить договор и оформить молодому сотруднику трудовую книжку, если ранее таковой не имелось, — добавил специалист.