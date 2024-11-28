Ростовчанам назвали условия работы до 18 лет

Жителям Ростовской области рассказали, засчитывается ли работа до 18 лет в общий трудовой стаж. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на депутата Анатолия Никитина.
По словам эксперта, при официальном трудоустройстве в несовершеннолетнем возрасте засчитывается в общий трудовой стаж. Он отметил, что законодательство РФ разрешает принимать на работу граждан с 14 лет. В трудовой стаж засчитывается «подработка, работа на половину или четверть ставки».
— Подработка, работа на половину или четверть ставки — все это идет в зачет. Главное условие — официальное трудоустройство. Наниматель обязан заключить договор и оформить молодому сотруднику трудовую книжку, если ранее таковой не имелось, — добавил специалист.