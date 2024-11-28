Чем заняться, когда скучно — от развлечений до полезных дел по дому

Тривиальная скука может стать двигателем для новых идей и подстегнуть открыть для себя что-то необычное. Все в ваших руках. Попробуйте то, чего вы еще не делали, возможно, это станет вашим новым хобби, которое долго на даст вам скучать. Какая-то идея из нашего списка вас точно привлечет. Или закрывайте глаза, тыкайте в экран и выбирайте наугад, чем заняться — это само по себе будет забавным развлечением.
Развлечения.
* Почитайте книгу. Возьмите что-нибудь из списка книг, которые вы давно хотели почитать, или просто наудачу. Это можно превратить в небольшое приключение. Например, устроить свидание с книгой вслепую — взять первую попавшуюся в библиотеке или купить в магазине случайный томик.
* Послушайте аудиокнигу или подкаст. Хорошая аудиокнига не хуже печатного текста приятно скрашивает время. А если времени немного — выбирайте короткий подкаст на интересную вам тему.
* Послушайте музыку. Поставьте ваши любимые песни, поищите, что нового вышло у любимого исполнителя или включите треки, которые сейчас возглавляют чарты.
* Посмотрите случайный фильм или сериал. Включите что-то, что вы обычно не смотрите. Жанры, которые когда-то давно показались неинтересными, могут раскрыться для вас с новой стороны.
* Устройте марафон любимых фильмов или сериалов. Стряхните пыль с давно просмотренных кинолент или устройте себе тематический «забег» по романтическим комедиям, ужастикам или, например, работам одного режиссера.
* Посмотрите случайные видео в ВК или на RuTube. Выберите что-то из раздела «Популярное» или «Тренды». Другой вариант — поищите смешные видео или стримы любимых блогеров.
* Снимите короткий видеоролик или TikTok. Посмотрите внимательно, что рядом есть интересного? Затем соберите увиденное в историю и поделитесь ею с подписчиками и друзьями.
* Запустите видеоигру. Попробуйте пройти как можно больше уровней или играйте, пока вам не надоест. Как вариант — поставьте новую игру на телефон и включайте ее, когда на вас напала скука.
* Соберите пазл. Скоротайте свободное время, решая головоломку. Это тихое, расслабляющее занятие может занять вас очень надолго.
* Сыграйте в шахматы. Попробуйте свои силы в классической настольной игре с друзьями или состязаясь с ботами на шахматном портале.
* Разгадайте кроссворд. Проверьте вашу эрудицию с подборкой бумажных кроссвордов или в специальном приложении.
* Устройте виртуальную экскурсию. Загляните в виртуальные коллекции музеев. Многие достопримечательности можно осмотреть не выходя из дома, еще и приблизить с помощью экранной лупы так, как не получится разглядеть вживую. Другой вариант — устройте виртуальную прогулку по улицам городов разных стран.
Изучение нового.
* Пройдите видеоурок в интернете. Найдите обучающие видео на интересную вам тему и нырните в нее с головой.
* Зарегистрируйтесь на онлайн-курс. Выберите бесплатный курс и начните изучать то, в чем вам давно хотелось разобраться.
* Поучите иностранный язык. Начните изучать новый язык с помощью мобильных приложений. Узнайте, как читать незнакомый алфавит (например, арабский) и сыграйте в игру на запоминание слов и фраз.
* Устройте познавательный серфинг. Выберите тему и смело ныряйте в Википедию. Если идей особо нет, поможет онлайн-генератор случайных слов.
* Сходите на открытую лекцию. Посетите открытый урок, мастер-класс или загляните в онлайн-лектории вузов (у многих есть странички на RuTube) или послушайте образовательные подкасты.
* Проверьте себя по MBTI. Пройдите тест-опросник Майерс-Бриггс, чтобы лучше понять ваши сильные и слабые стороны.
* Посмотрите документальный фильм. Выберите тему под ваше настроение и нырните в хитросплетения историй реальных людей и событий.
Продуктивность.
* Занесите в календарь важные даты и праздники. Расставьте напоминалки о ближайших важных событиях и заполните календарь на год вперед, чтобы не пропустить ничьи дни рождения и другие важные даты.
* Организуйте вашу сетевую жизнь. Почистите память вашего мобильного телефона от неактуальных заметок, фото и обновите профили в соцсетях. Почему бы не поставить новую фотографию?
* Очистите жесткий диск компьютера. Разберите файлы, которые вы давно скачали, отсортируйте их по категориям, удалите ненужные и наведите порядок на рабочем столе.
* Распланируйте питание. Потратьте часть вашего свободного времени на то, чтобы составить меню на неделю. Сделать так, чтобы оно было полезным, разнообразным и вкусным — задача не такая тривиальная, как может показаться на первый взгляд.
* Обновите вишлист. Вспомните все, что вас вдохновляло в последнее время, и впишите эти места и предметы в ваш список желаемого.
* Запишите хорошие новости. Составьте список всего хорошего, что произошло за день, на этой неделе или в этом году. Внесите каждую мелочь, которая подняла вам настроение, и увидите, как отступает скука и растет ваша мотивация.
* Начните вести дневник. Запишите ваши мысли и впечатления за день. Это удобный способ фиксировать события, разобрать причины скуки и получить подсказки, что можно поменять в вашей жизни. Вы можете организовать ваши записи по методу Bullet Journal («буллет‑журнал») и сочетать дневник с ежедневником и списками дел.
* Повитайте в облаках. Это один из самых простых способов привести мысли в порядок. Полежите в тишине и подумайте о чем-то приятном. Именно в такие моменты в голову приходят самые творческие решения.
* Распланируйте отпуск. Посмотрите видеоблоги о месте, где вы хотели бы побывать в следующий раз, прикиньте маршрут и исследуйте это место с помощью онлайн-карты.
Домашние дела.
* Займитесь уборкой. Устройте генеральную уборку и наведите порядок на полках. Интересный подкаст или аудиокнига сделает это занятие не таким скучным.
* Сделайте этикетки для хранения. Вырежьте и подпишите этикетки своими руками или воспользуйтесь мини-принтером. Пересмотрите вашу систему хранения — подписанные банки со специями или папки с бумагами не потребуют долгих поисков в будущем.
* Отсортируйте документы. Разложите накопившиеся бумаги по папкам. Так ничего не затеряется и вы легко найдете нужное.
* Наведите порядок в шкафах. Уберите сезонные вещи и отложите ненужные — неподходящие и те, что вас уже не радуют. Позже их можно отдать на благотворительность или продать.
* Устройте перестановку мебели. Поменяйте обстановку в доме — поставьте стол на место кресла или передвиньте шкафчик. Даже небольшие перемены в интерьере внесут новизну и отгонят скуку.
* Разберите книжную полку. Расставьте книги в новом порядке и смахните с них пыль. В процессе вы можете найти тайник или захотеть что-то перечитать.
Упражнения.
* Займитесь фитнесом. Проведите тренировку в домашних условиях, чтобы привести тело в тонус.
* Попробуйте станцевать. Включите видео с танцевальным уроком и повторяйте движения в комфортной обстановке без свидетелей. Популярных направлений так много, что наверняка вы найдете что-то на свой вкус.
* Научитесь делать шпагат. Тут главное — без фанатизма. Начните с простых упражнений на растяжку и потихоньку двигайтесь к цели.
* Потренируйтесь жонглировать. Начните с двух мячиков (или любых других подходящих предметов) и постепенно усложняйте задачу.
Релакс.
* Примите ванну. Расслабьтесь в теплой воде с магниевой солью и горой пены.
* Займитесь ногтями. Попробуйте сделать себе маникюр или педикюр, как вам подскажет вдохновение или по видеоурокам в интернете.
* Попробуйте сделать новую прическу. Заплетите или по-новому уложите волосы и обязательно сфотографируйте результат, чтобы поделиться с друзьями.
* Посмотрите ASMR-ролик. Это видео со звуковыми и визуальными стимулами (шелестом, шорохами, движениями кисти и т.д.), которые помогают расслабиться и могут вызывать чувство эйфории.
* Подышите диафрагмой. Откройте для себя дыхательную гимнастику и попробуйте глубокое дыхание.
* Сделайте сами себе расслабляющий массаж. Можете попробовать гуаша — восточную технику массажа с помощью специального скребка.
* Понаблюдайте за звездами. Если позволяет погода, сядьте на балконе и поищите на небе созвездия. В этом вам помогут тематические мобильные приложения.
* Загляните в «шкатулку памяти». Возьмите с полки фотоальбомы, отлистайте ленту соцсетей или переслушайте самые первые аудиозаписи, добавленные в ваш профиль.
* Вздремните. Скучно может быть и из-за усталости. Если вы чувствуете, что вам сложно сосредоточиться, лучше будет замедлиться и отдохнуть.
Готовка.
* Найдите новый рецепт. Попробуйте приготовить что-то непривычное, например, научитесь делать том ям. Или придумайте свой вариант понравившегося блюда.
* Смешайте коктейль. Приготовьте напиток по готовым рецептам или как подскажет вдохновение — и устройте дегустацию.
* Испеките печенье. Найдите забавные формочки и устройте тематический вечер со свежей выпечкой.
* Постройте пряничный домик. Испеките самостоятельно пряничные «стройматериалы» и начинайте конструировать, скрепляя «детали» с помощью глазури. Поверьте, сборка домика займет у вас много времени.
* Приготовьте сложное блюдо. Попробуйте воссоздать ваше любимое блюдо из ресторана. Это может быть непросто, но скучно точно не будет.
* Приготовьте домашнее мороженое. Сделайте десерт со своей любимой добавкой — сиропом, шоколадной стружкой, или со взбитыми сливками.
* Создайте свою кулинарную книгу. Возьмите рецепты, которые передаются из поколения в поколение в вашей семье, и другие, опробованные вами, и оцифруйте их. В одном файле будет легче найти нужное и ничего не потеряется.
Творчество и хобби.
* Устройте себе цифровой детокс. Отложите гаджеты и выделите часть дня на хобби без экрана. Вы можете сделать свечи, сварить мыло, попробовать каллиграфию, вязание или нарисовать натюрморт с натуры. Выберете любое занятие, которое вам больше по душе.
* Попробуйте новые для себя рукоделия. Рукодельных техник так много, что всегда что-то останется не охваченным. Выберете направление, которое вы обходили стороной или относились скептически, и познакомьтесь с ним поближе. Например, полепите из полимерной глины, попробуйте декупаж или алмазную мозаику.
* Соберите капсулу времени. Напишите себе письмо с пометкой вскрыть его через год или несколько лет. Подумайте, что бы вы хотели сказать себе в будущем и какими мыслями поделиться.
* Займитесь скрапбукингом. Сделайте альбом воспоминаний своими руками из подручных материалов с фотографиями и коллекцией артефактов. Например, соберите и красиво оформите фотографии, старые билеты в кино и прочие памятные вещицы. Позже можете дополнить альбом стихами, цитатами, наблюдениями.
* Сделайте коллаж. Возьмите мелованный картон, пару ненужных журналов, фольгу и бумагу с интересной фактурой. Затем соберите своими руками красивую визуализацию вашего настроения.
* Сделайте картину по номерам. Их можно купить в магазине для хобби или заказать на любом маркетплейсе. Заполнив пронумерованные участки колером правильного оттенка, вы получите единую большую картину. Это медитативное занятие станет бодрее, если им заниматься под любимую музыку.
* Поучаствуйте в творческом челлендже или флешмобе. Например, рисуйте по картине в день на заданную тему. Это зарядит вас вдохновением и добавит подписчиков.
* Попробуйте приложение для раскрашивания. Раскраски для взрослых в телефоне — один из самых простых способов скоротать время в транспорте или ожидание в очереди.
* Попробуйте леттеринг. Нарисуйте своими руками красивую надпись с помощью карандаша, ластика и листа плотной бумаги. Пусть буквы выглядят так, как подсказывает ваша фантазия.
* Составьте идеальный плейлист. Возьмите треки, которые ассоциируются у вас с чем-то памятным и приятным и расположите их в историю с завязкой, кульминацией и неожиданной развязкой.
* Переведите текст любимой песни. Возьмите текст песни иностранного исполнителя, которая вам нравится, и переведите ее с помощью онлайн-словаря. Это любопытная возможность узнать любимый трек с новой стороны.
* Напишите стихотворение. Спросите себя, что вы чувствуете и переложите ваши эмоции в десяток кратких рифмованных строк.
* Попробуйте автофикшн. Напишите историю, например, запишите короткий рассказ по событиям, которые произошли с вами. Автофикшн как жанр требует умения разобраться в себе, своих эмоциях и поступках, а еще — привнести в свою жизнь элементы художественного вымысла.
Общение и прогулки.
* Напомните о себе друзьям и знакомым. Позвоните или напишите людям, с которыми вы давно не общались.
* Отправьте открытку. Возьмите открытку с симпатичным рисунком и отправьте ее по почте с поздравлением или просто пожелав хорошего дня. Другой вариант — возьмите красивую бумагу и напишите письмо своей знакомой или знакомому. Сегодня, когда большая часть общения перешла в мессенджеры, это занятие точно покажется вам необычным.
* Уделите время близким. Проведите время с теми, кто вам дорог, или поиграйте с домашним питомцем.
* Проведите время на природе. Выйдите на прогулку в ближайший парк пофотографировать природу. Вы без труда найдете что-то интересное, от красивых деревьев до уточек, покормите белок и сделаете кадры, которыми будет можно будет поделиться с друзьями.
* Разведайте новые места. Исследуйте незнакомые уголки в вашем городе. Сядьте в автобус или электричку и выйдите там, где еще никогда не были. Это может быть парк, мимо которого вы часто проезжаете, тропинка, по которой прежде не ходили, или кофейня, в которую еще не заглядывали.
* Сходите на экскурсию. Взгляните на родной город глазами туриста. Запишитесь на пешую экскурсию по старому центру или по историческим особнякам и осмотрите закрытые для обычного посещения залы.
* Понаблюдайте за прохожими. Сядьте в кафе у окна или на лавочке в парке и понаблюдайте за окружающими вас или проходящими мимо людьми. Вы наверняка заметите рядом с собой что-то необычное и интересное.
* Поучаствуйте в челленджах книжного клуба. Переведите ваше чтение в активный формат — обсуждайте книги и делитесь вашими впечатлениями от прочитанного.
* Прокатитесь с ветерком. Возьмите велосипед, самокат или роликовые коньки и отправляйтесь по паркам и другим красивым местам в вашем городе. Позовите с собой друзей и осмотрите город вместе.