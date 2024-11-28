Чем заняться, когда скучно — от развлечений до полезных дел по дому

* Разведайте новые места. Исследуйте незнакомые уголки в вашем городе. Сядьте в автобус или электричку и выйдите там, где еще никогда не были. Это может быть парк, мимо которого вы часто проезжаете, тропинка, по которой прежде не ходили, или кофейня, в которую еще не заглядывали.