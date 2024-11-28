Ушёл из жизни знаменитый нижегородский скульптор Виктор Пурихов. Заслуженного художника России не стало вчера на 84-м году жизни.
Большинство нижегородцев знают его по монументальным работам, в том числе и скульптуре, посвящённой основателю Нижнего Новгорода, святому князю Георгию Всеволодовичу. Его мастер изобразил вместе со святителем Симоном Суздальским. Скульптура стоит в центре Нижегородского кремля, у Михайло-Архангельского собора и стала одним из символов Нижнего.
Также Виктор Пухрихов — автор памятника Константину Рокосовскому, бюста Милию Балакиреву, бюста купцу Бугрову на площади Лядова и нескольких десятков скульптур, бюстов и памятников, установленных не только в Нижнем Новгороде, но и по всей Нижегородской области. Много работ скульптор посвятил Александру Сергеевичу Пушкину — своему любимому писателю. Создал Виктор Пурихов и ряд изображений наших знаменитых современников.
Уроженец села Борнуково, после окончания сельской школы он работал художником на камнерезной фабрике. После службы в армии поступил в Абрамцевское художественное училище имени Васнецова, после окончания которого приехал в Горький, где и раскрылся его уникальный талант.
Он работал в разных техниках, создавая скульптуры не только из камня, но и из дерева. От масштабных монументальных скульптур до малой пластики, вырезанной из камня, — дани мастера родному Борнукову и его первым учителям.
Многие из его работ становились победителями разных выставок и сегодня хранятся в коллекциях музеев по всей России и за рубежом.
Виктор Пурихов всегда принимал активное участие в творческой жизни Союза художников, был председателем секции скульптуры, членом Выставочного комитета, членом областного художественно-экспертного Совета по художественным промыслам министерства культуры, членом художественного Совета городского департамента культуры. Его уход из жизни — большая потеря для культуры региона.
Прощание с Виктором Ивановичем Пуриховым состоится 29 ноября в 10.00 на Бугровском кладбище.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что скончался известный тренер, заслуженный работник физической культуры РФ из Нижнего Новгорода Борис Мартынов. Его не стало 4 ноября 2024 года.