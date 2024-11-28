Директор по развитию «НМГ Док» назвал способ популяризировать науку через фильмы

Федорко указал, что сейчас люди привыкли пользоваться социальными сетями и потреблять в них информацию быстро, и «НМГ Док» учитывает эту тенденцию. По мнению директора по развитию, нужно искать компромисс между научной информацией и развлечением, а документальные фильмы, которые бывают длиной около 1,5 часов, можно адаптировать под соцсети. Это поможет попасть во вкусы аудитории и расширить круг зрителей.