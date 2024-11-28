Директор по развитию «НМГ Док» назвал способ популяризировать науку через фильмы

Снимая фильмы об ученых и их личной жизни, можно привлечь внимание зрителя к науке. Об этом 28 ноября рассказал «Известиям» директор по развитию «НМГ Док» Алексей Федорко на полях IV Конгресса молодых ученых.
Специалист рассказал, что сессия «Медийное поле отдано развлечениям. Есть ли шанс у интеллекта?», в которой он принимал участие, была посвящена продвижению научного контента в медийном поле, где сейчас преобладают развлекательные продукты. Обсуждение превратилось в активную дискуссию, которая показала, что развлекательный и научный контент — это два разных мира.
«Только когда ты снимаешь фильм про человека, про его внутреннюю жизнь, про его конфликты и в том числе про его личную жизнь, ты можешь косвенно привлекать внимание к тому, чем он занимается», — отметил Федорко.
Он отметил, что кино, которое рассказывает лишь о научных достижениях, скорее всего, не будет интересно даже самим ученым. Специалист напомнил, что фильм американского режиссера Кристофера Нолана «Оппенгеймер» тоже рассказывает не только о ядерном оружии с научной точки зрения.
Федорко указал, что сейчас люди привыкли пользоваться социальными сетями и потреблять в них информацию быстро, и «НМГ Док» учитывает эту тенденцию. По мнению директора по развитию, нужно искать компромисс между научной информацией и развлечением, а документальные фильмы, которые бывают длиной около 1,5 часов, можно адаптировать под соцсети. Это поможет попасть во вкусы аудитории и расширить круг зрителей.
Накануне, 27 ноября, сообщалось, что IV Конгресс молодых ученых, который проходит на федеральной территории «Сириус» близ Сочи, посетили более 7 тыс. участников, которые представили свои научные проекты. Некоторые из этих идей имеют потенциал научных прорывов и решают очень важные проблемы, например, помогают бороться с пластиковым мусором или лечить тяжелые заболевания с помощью биомедицины.