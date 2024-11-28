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Ростовчанам дали советы по шопингу в «черную пятницу»

Маркетолог Евстифеева дала советы, как не разориться в «черную пятницу».

Источник: Комсомольская правда

Ростовчанам дали советы по шопингу в «черную пятницу». Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на маркетолога Марину Евстифееву.

По словам эксперта, необходимо планировать покупки заранее. Она добавила, что важно проверять цены на разных сайтах и сравнивать. Ведь некоторые магазины могут предлагать более выгодные условия.

— Может оказаться так, что цена со скидкой в одном магазине будет выше, чем цена в другом магазине без скидки. Небольшой анализ не даст обмануть, — добавила маркетолог.

Также необходимо взвешено подходить к покупкам. Зачастую низкая цена может психологически давить, но в будущем покупка окажется бесполезной. Специалист также добавила, что часто покупки онлайн выгоднее.