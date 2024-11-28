Открыт метод синтеза соединений для препаратов против онкологических заболеваний

СТАВРОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Ученые Северо-Кавказского федерального университета открыли новый метод синтеза соединений, которые могут стать основой для препаратов при лечении онкологических заболеваний. Метод предполагает применение уксусной кислоты и микроволнового излучения, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.
«Ученые предложили упростить синтез новых противораковых химических соединений, которые могут стать основой для противораковых препаратов. Этот более простой и эффективный метод предполагает использование уксусной кислоты и микроволнового излучения. Открытие нового метода синтеза было сделано учеными СКФУ в ходе экспериментальной работы», — говорится в сообщении.
Научное исследование было сосредоточено на изучении реакции между биологически активными веществами растительного происхождения, известными как индолы, и 2-нитроацетофенонами. Процесс приводит к образованию различных гетероциклических структур, полезных в разработке новых препаратов для лечения онкологических заболеваний.
«Можно утверждать, что наша научная группа является пионером в исследовании реакционной способности производных индола. Методы, представленные в данном исследовании, позволяют синтезировать новые сложные гетероциклические системы. В ближайшее время мы планируем их протестировать на более обширной выборке гетероциклов, чтобы проверить универсальность. А для полученных новых соединений проведем ряд биологических испытаний», — цитирует пресс-служба декана химического факультета СКФУ, профессора Александра Аксенова.
По словам профессора, исследование открывает новые возможности в области синтеза противораковых соединений, способных стать основой для разработки лекарств, действующих даже в условиях низкого содержания кислорода, что часто наблюдается в опухолях.