Открыт метод синтеза соединений для препаратов против онкологических заболеваний

«Можно утверждать, что наша научная группа является пионером в исследовании реакционной способности производных индола. Методы, представленные в данном исследовании, позволяют синтезировать новые сложные гетероциклические системы. В ближайшее время мы планируем их протестировать на более обширной выборке гетероциклов, чтобы проверить универсальность. А для полученных новых соединений проведем ряд биологических испытаний», — цитирует пресс-служба декана химического факультета СКФУ, профессора Александра Аксенова.