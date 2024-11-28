В Ростовской области планируют увеличить объем производства рыбы к 2030 году

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области обсудили развитие аквакультуры, а также создание регионального закона, регулирующего эту сферу сельского хозяйства.
Сейчас рыбохозяйственный комплекс региона составляют более 400 предприятий, которые каждый год выращивают больше 26 тысяч тонн товарной рыбы. К слову, основными объектами аквакультуры на Дону считаются карп, толстолобик, белый амур, форель, осетровые и красноклешневые раки.
Запасы водных биоресурсов сохраняют с помощью выпуска молоди. В частности, в 2023 году в водоемы рыбохозяйственного значения запустили 19,4 млн рыб, в том числе 8,4 млн осетровых.
— Президент России, обращаясь к Федеральному Собранию, сказал, что мы должны к 2030 году на четверть увеличить продукцию в АПК. Это относится, конечно же, и к аквакультуре, — отметил заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области — председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко.
По словам вице-спикера донского парламента, за пять лет на поддержку предприятий, занятых в аквакультуре, выделили около 500 млн рублей.
Среди целей на будущее — наращивание объемов зарыбления, в том числе Веселовского, Пролетарского и Цимлянского водохранилищ, лиманов Манычского каскада и других водоемов. Также регион нуждается в собственных племенных хозяйствах по разведению рыб.
Параллельно в Ростовской области рассматривается вопрос о возможности введения целевого компенсационного сбора за проход по Дону крупнотоннажных судов, наносящих вред флоре и фауне.
— Ростовская области — значимый производитель аквакультуры, поэтому необходимо разработать и принять областной закон. В нем необходимо прописать меры поддержки, обязательства и зоны ответственности. Мы будем работать в этом направлении, — сказал Вячеслав Василенко.