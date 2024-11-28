В Ростовской области планируют увеличить объем производства рыбы к 2030 году

— Президент России, обращаясь к Федеральному Собранию, сказал, что мы должны к 2030 году на четверть увеличить продукцию в АПК. Это относится, конечно же, и к аквакультуре, — отметил заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области — председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко.