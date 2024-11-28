В Вологодской области приняли закон о продаже алкоголя только два часа в день

Заксобрание Вологодской области утвердило законопроект об ограничении продажи алкоголя в будни: купить спиртные напитки в магазинах можно будет только с 12:00 до 14:00. Губернатор региона Георгий Филимонов называл эти меры «мягкими и щадящими» и уверял, что поправки помогут повысить рождаемость. В качестве примера, где такой подход сработал, он привел Чечню.