Замглавы Екатеринбурга рассказал, когда над городом развеется смог

Вице-мэр Екатеринбурга рассказал, когда над городом развеется смог. Об этом он сообщил в эфире «Четвертого канала».
Уже несколько дней столица Урала из-за неблагополучных экологических условий накрыта смогом. Сейчас с пылью борются при помощи спецтехники.
-Думаю, что смог прекратится, когда пойдет снег, — отметил Алексей Бубнов.
Представитель мэрии сообщил, что по прогнозам погоды в Екатеринбурге снегопад начнется в воскресенье, 1 декабря.
По его словам, сейчас другие миллионные города УрФО также окутаны смогом. А в самом Екатеринбурге две третьи спецтехники готовы бороться с грязью на улицах.
Ранее мы рассказывали, что в Екатеринбурге до конца ноября 2024 года объявлено предупреждение об атмосферном загрязнении.