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Замглавы Екатеринбурга рассказал, когда над городом развеется смог

Алексей Бубнов рассказал, что смог над городом развеется с началом снегопада.

Сейчас в Олбани: +1° 4 м/с 86% 742 мм рт. ст. +3°
Источник: Комсомольская правда

Вице-мэр Екатеринбурга рассказал, когда над городом развеется смог. Об этом он сообщил в эфире «Четвертого канала».

Уже несколько дней столица Урала из-за неблагополучных экологических условий накрыта смогом. Сейчас с пылью борются при помощи спецтехники.

-Думаю, что смог прекратится, когда пойдет снег, — отметил Алексей Бубнов.

Представитель мэрии сообщил, что по прогнозам погоды в Екатеринбурге снегопад начнется в воскресенье, 1 декабря.

По его словам, сейчас другие миллионные города УрФО также окутаны смогом. А в самом Екатеринбурге две третьи спецтехники готовы бороться с грязью на улицах.

Ранее мы рассказывали, что в Екатеринбурге до конца ноября 2024 года объявлено предупреждение об атмосферном загрязнении.