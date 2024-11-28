Обвиняемый во взяточничестве и.о. вице-премьера Башкирии Алан Марзаев не стал признавать вину

Обвиняемый во взяточничестве исполняющий обязанности вице-премьера Башкирии Алан Марзаев в суде не признал вину. Об этом сообщило издание «РИА Новости».
Напомним, в начале минувшего октября стало известно о задержании Алана Марзаева. Следственный комитет предъявил обвинение чиновнику. Ему вменяют получение взятки в размере 37 миллионов рублей.
В начале прошлого месяца Басманный районный суд постановил заключить Марзаева под стражу до 30 ноября. Сторона защиты подала три апелляции, но суд не стал их удовлетворять. Кроме того, в инстанции было зарегистрировано ходатайство следствия о продлении меры пресечения чиновнику до 28 февраля.
Во время судебного процесса Марзаев заявил, что правоохранительным органам все еще не удалось установить его причастность к преступлению.
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