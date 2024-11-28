Гидрометцентр РТ: Зима в Татарстане начнется с потепления до +2 градусов

Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник, 2 декабря, на территории Татарстана ожидается облачная погода с небольшим снегом. Во вторник, 3 декабря, на республику будет влиять периферия антициклона, в связи с чем осадки маловероятны. Температурный фон в ночные часы будет равняться 0, −5 градусам, в дневные — от −2 до +2 градусов. На дорогах местами сохранится гололедица.