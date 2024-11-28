В СУ СК РФ проверят информацию о нарушении прав жителей Ростовской области. Об этом сообщили в федеральном ведомстве 28 ноября.
Согласно опубликованной информации, в сюжете программы на федеральном телевидении рассказали о жестоком избиении двух воспитанников интерната для инвалидов. По данным ведомства, пострадавшие говорят о бездействии полиции.
— Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области организовать проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении ведомства.