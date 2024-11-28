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Жителям двух районов Воронежа возвращают воду

В доме № 40 по улице Одесской заменили запорную арматуру.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже в доме № 40 по улице Одесской заменили запорную арматуру сегодня, 28 ноября, вечером. Об этом сообщает пресс-служба РВК-Воронеж.

— Сейчас делаем все возможное, чтобы сегодня вернуть водоснабжение в дома Ленинского и Советского районов. Специалисты уже открывают задвижку и запускают повысительные станции, — сообщили в водоканале.

Сотрудники РВК-Воронеж будут наблюдать за процессом восстановления подачи ресурса, чтобы при нештатных ситуациях оперативно отреагировать.

Напомним, что сегодня было принято решение временно перекрыть воду в Ленинском районе и в 24-х домах Советского района. Аварийные работы позади, и вода вот-вот должна пойти из кранов.

ЖКХ