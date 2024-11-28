Ковальчук назвал науку РФ самой молодой в мире

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российская наука — самая молодая в мире, у ее представителей «ощущается драйв». Об этом заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук телеканалу «Россия-1».
«Нам на самом деле сегодня нужны увлеченные люди, это самое главное. И я хочу сказать, что такой драйв, он ощущается. Вот посмотрите, как развивался Конгресс молодых ученых, вот четвертый — он сейчас превзошел все события, которые есть у нас вообще в масштабах. Сюда огромное количество людей идут мотивированно, их интересует наука. Три четверти родителей видят будущее в науке у своих детей. У нас 44% — молодые ученые, у нас самая молодая наука в мире», — сказал он.
О конгрессе.
IV Конгресс молодых ученых (КМУ) проходит 27−29 ноября на федеральной территории Сириус. Организаторы определяют его как крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. В 2024 году в конгрессе примут участие свыше 7 тыс. человек из 40 стран. В деловой программе КМУ запланированы круглые столы, экспертные сессии и панельные дискуссии, на площадке конгресса организованы выставочные зоны крупнейших российских компаний, ведущих вузов, научно-образовательных центров и других организаций. В дни КМУ здесь также проходят форум молодых ученых стран БРИКС и конкурс молодых инноваторов стран БРИКС.
Организаторами конгресса, входящего в программу проведения в России Десятилетия науки и технологий, выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию, АНО «Национальные приоритеты» и фонд Росконгресс. ТАСС — информационный партнер конгресса.