Ковальчук назвал науку РФ самой молодой в мире

«Нам на самом деле сегодня нужны увлеченные люди, это самое главное. И я хочу сказать, что такой драйв, он ощущается. Вот посмотрите, как развивался Конгресс молодых ученых, вот четвертый — он сейчас превзошел все события, которые есть у нас вообще в масштабах. Сюда огромное количество людей идут мотивированно, их интересует наука. Три четверти родителей видят будущее в науке у своих детей. У нас 44% — молодые ученые, у нас самая молодая наука в мире», — сказал он.