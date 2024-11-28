На территории Уфы появилось новое общественное пространство

Общественное пространство расположено на улице Вологодской в микрорайоне ВАЗ. Благоустройство объекта стартовало в минувшем июле этого года. Здесь были заасфальтированы пешеходные дорожки, установили скамейки вдоль аллеи и новые светильники. Кстати, в предыдущие годы на аллее в рамках акции «Зеленая Башкирия» посадили черемухи, липы, сирень и айву.