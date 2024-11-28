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На территории Уфы появилось новое общественное пространство

В Уфе обустроили аллею «В гостях у сказки».

Источник: Комсомольская правда

В Орджоникидзевском районе Уфы появилась аллея «В гостях у сказки». Об этом рассказала пресс-служба Горсовета.

Общественное пространство расположено на улице Вологодской в микрорайоне ВАЗ. Благоустройство объекта стартовало в минувшем июле этого года. Здесь были заасфальтированы пешеходные дорожки, установили скамейки вдоль аллеи и новые светильники. Кстати, в предыдущие годы на аллее в рамках акции «Зеленая Башкирия» посадили черемухи, липы, сирень и айву.

— Как отметил глава администрации Орджоникидзевского района Рустем Хамитов, в следующем году здесь появятся новые яркие персонажи из любимых сказок и мультфильмов, — сообщает Горсовет.

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