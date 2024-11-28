На Кубани будут судить родителей за жестокое обращение с детьми

В Лабинском районе перед судом предстали родители, обвиняемые в истязании детей. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Кубань.
По версии следствия, супруги с марта прошлого года по март текущего регулярно применяли физическое насилие по отношению к двум маленьким детям. Малышей могли оставить без еды, закрывали в подвале и всячески издевались. Состояние детей заметили учителя в школе. Ребята поделились с преподавателем, а вечером домой к родителям нагрянули правоохранители.
— Семья уже состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних как находящаяся в социально опасном положении. После возбуждения уголовных дел мужчину поместили под стражу, а детей передали в реабилитационный центр, — рассказали в издании.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.