На Кубани будут судить родителей за жестокое обращение с детьми

По версии следствия, супруги с марта прошлого года по март текущего регулярно применяли физическое насилие по отношению к двум маленьким детям. Малышей могли оставить без еды, закрывали в подвале и всячески издевались. Состояние детей заметили учителя в школе. Ребята поделились с преподавателем, а вечером домой к родителям нагрянули правоохранители.