В Кении нашли следы сосуществования парантропов и прямоходящих людей

«Найденные нами следы присутствовали в одних и тех же слоях отложений, которые возникли в одно и то же время и в одном и том же месте. Это говорит о том, что оставившие их индивиды совместно обитали на данном берегу озера. Даже если оставившие эти следы гоминины не встретились друг с другом, они прошли по этому региону берега озера Туркана с разрывом в несколько часов», — пояснил профессор Университета Ратгерс (США) Крейг Фейбель, чьи слова приводит пресс-служба вуза.