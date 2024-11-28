В Кении нашли следы сосуществования парантропов и прямоходящих людей

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Антропологи из США и Европы обнаружили при раскопках на берегах кенийского озера Туркана отпечатки ступней ног парантропов и прямоходящих людей, одновременно населявших берега этого водоема около 1,5 миллиона лет назад. Эта находка стала первым примером сосуществования наших прямых предков с другим видом древних гоминин на берегах этого водоема, сообщила пресс-служба американского Университета Ратгерс.
«Найденные нами следы присутствовали в одних и тех же слоях отложений, которые возникли в одно и то же время и в одном и том же месте. Это говорит о том, что оставившие их индивиды совместно обитали на данном берегу озера. Даже если оставившие эти следы гоминины не встретились друг с другом, они прошли по этому региону берега озера Туркана с разрывом в несколько часов», — пояснил профессор Университета Ратгерс (США) Крейг Фейбель, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечает исследователь, озеро Туркана и его окрестности уже больше полувека считаются одной из «колыбелей человечества» из-за огромного числа антропологических находок. Многие из них были сделаны Ричардом и Мэв Лики, супружеской четой британских антропологов, открывшей останки парантропов, кенийских людей и Homo ergaster, а также древнейшие следы присутствия в Восточной Африке сразу нескольких видов австралопитеков.
Недавно группе антропологов под руководством Луиз Лики, профессора Университета Стоуни Брук (США) и дочери Ричарда и Мэв Лики при проведении раскопок на северо-восточном береге озера Туркана удалось в местных отложениях ила, сформировавшихся 1,5 миллиона лет назад, обнаружить два набора отпечатков ног древних людей со ступнями очень разных размеров и формы.
Для определения возраста и истории формирования этих отпечатков Лики обратилась за помощью к профессору Фейбелю, специалисту в области стратиграфии и датировки подобных артефактов. Проведенный ими совместный анализ подтвердил, что отпечатки были оставлены одновременно, и указал на то, что часть из них принадлежала не прямоходящим людям (Homo erectus), непосредственным предкам человека, а парантропам (Paranthropus boisei), тупиковой ветви развития австралопитеков.
Данное открытие, как отмечают ученые, в очередной раз ставит под сомнение популярную в середине прошлого века гипотезу немецкого эволюционного биолога Эрнста Майера о том, что два способных к прямохождению вида гоминин не могли сосуществовать друг с другом. Открытие профессора Лики и ее коллег показывает, что это было характерно не только для разных видов австралопитеков, живших в Африке более 3 млн. лет назад, но и для относительно недавних прямых предков людей и их менее «продвинутых» соседей, подытожили антропологи.
О парантропах.
Парантропы представляют собой древних гоминид, живших в разных регионах Африки примерно 1 — 2,9 млн. лет назад. Первый череп парантропа был обнаружен в Танзании в 1959 году британским археологом Мэри Лики, и впоследствии их останки находили в Кении и в разных регионах Южной Африки. Парантропы являются близкими родичами наших предков, которые пошли по иной эволюционной траектории, направленной на приспособление к пережевыванию грубой растительной пищи, что отражается в структуре их зубов и челюстей.