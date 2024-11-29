Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в Матвеев день 29 ноября, который называют Ветродуй

Матвеев день, или Ветродуй отмечают 29 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 29 ноября вспоминает апостола Матфея. В народе принято отмечать Матвеев день. Существует у праздника еще одно название — Ветродуй. Оно связано с тем, что в названный день всегда дул холодный и сильный ветер.

Что нельзя делать 29 ноября.

Не следует много разговаривать, а также кого-либо обсуждать. Запрещено целый день сидеть дома. Кроме того, не рекомендуется надевать вещи наизнанку. Предки верили, что подобное могло отпугнуть удачу. А еще нельзя свистеть.

Что можно делать 29 ноября.

По традиции, в указанный день было принято ходить друг к другу в гости, проводить беседы. Считается, что 29 ноября стоит прислушаться к советам, так как они верные. А еще старались успокоить сильный ветер. Для этого по ветру бросали горсть крупы.

Согласно приметам, снег предсказывает метели в скором времени. В том случае, если выдалась ветреная погода, то ждали холодную зиму. Мороз 29 ноября предупреждал о суровой зиме. А дождь, наоборот, говорил о том, что зима окажется теплой.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал, что ноябрь будет самым неприятным месяцем осени 2024 в Беларуси.

Ранее мы узнали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2024: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.

А еще минские универмаги назвали даты скидок и акционные товары в ноябре 2024.