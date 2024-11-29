Что можно и нельзя делать в Матвеев день 29 ноября, который называют Ветродуй

Православная церковь 29 ноября вспоминает апостола Матфея. В народе принято отмечать Матвеев день. Существует у праздника еще одно название — Ветродуй. Оно связано с тем, что в названный день всегда дул холодный и сильный ветер.
Что нельзя делать 29 ноября.
Не следует много разговаривать, а также кого-либо обсуждать. Запрещено целый день сидеть дома. Кроме того, не рекомендуется надевать вещи наизнанку. Предки верили, что подобное могло отпугнуть удачу. А еще нельзя свистеть.
Что можно делать 29 ноября.
По традиции, в указанный день было принято ходить друг к другу в гости, проводить беседы. Считается, что 29 ноября стоит прислушаться к советам, так как они верные. А еще старались успокоить сильный ветер. Для этого по ветру бросали горсть крупы.
Согласно приметам, снег предсказывает метели в скором времени. В том случае, если выдалась ветреная погода, то ждали холодную зиму. Мороз 29 ноября предупреждал о суровой зиме. А дождь, наоборот, говорил о том, что зима окажется теплой.
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