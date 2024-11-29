«Мы обвенчались, он живет в Санкт-Петербурге, у него две дочери и четверо внуков!» Белорусская телеведущая Светлана Боровская впервые рассказала о втором муже и венчании с ним

Известная белорусская телеведущая Светлана Боровская впервые рассказала о втором своем муже.
Светлана Боровская, которую со всей обоснованностью можно назвать легендой белорусской телевидения, пришла в студию программы «Сто вопросов взрослому», выходящей на телеканале «Беларусь 1». Вопросы в шоу задают белорусские школьники, впрочем, в случае со Светланой Боровской, были они далеко не «детские».
Светлана Боровская не скрывает, что во втором браке абсолютно и тотально счастлива. Фото: скриншот эфира телеканала «Беларусь 1».
Скажем, именно перед этой аудиторией белорусская телеведущая Светлана Боровская честно рассказала о разводе с мужем актером Анатолием Котеневым: «Моя первая попытка была прекрасной, это был опыт, переходящий в развод!» Также у Светланы спросили о ее втором муже. Напомним, несколько лет назад стало известно о том, что Светлана Боровская вышла замуж во второй раз, но тогда телезвезда о многом предпочла умолчать, ограничившись лишь констатацией факта.
— Кто этот счастливчик? — прямо спросила одна из школьниц.
— Отличный вопрос! — рассмеялась телеведущая. — Он живет в Санкт-Петербурге, он тоже второй раз женат: у нас с ним, что называется, два-два! У него двое дочерей, четверо внуков, у меня внуков пока еще нет. И он очень долго за мной ухаживал, но позвал замуж через неделю нашего знакомства. Стал мне писать по 70 (!) СМС-ок в день. Потом он сказал: «Я вообще не работал! Вообще не работал! Просто сидел и тебе писал!» Это было прекрасно.
Впрочем, отношения были не из тех, которые развиваются стремительно и динамично.
— И потом он десять лет за мной ухаживал, потому что я не хотела больше замуж. Потому что, знаете, как говорят: «Взрослую женщину можно удивить только любовью, весь остальной цирк она уже видела!» Так вот ухаживал за мной десять лет и убедил меня поступками, что… «Давай, будет лучше! Я покажу тебе счастье!» Все — показал! Вот прямо все показал. Знаете, когда я вышла за него замуж, то сказала ему: «Вот только, пожалуйста, не надо становиться мужем. Я хочу, чтобы ты был парнем!» Это ведь очень тонкая грань, когда мужчина присваивает вас. Когда вроде ты уже своя. Он добился. Охота случилась. А он — парень! Вот, например, я ухожу из дома, а он улетает в Питер. Он живет 10 дней здесь, 10 дней — там. Хочет жить здесь, ему очень нравится наша страна. И я приезжаю с работы, а у меня на холодильнике написано фломастером какое-то красивое слово, которое девочки хотят услышать от мальчиков. На холодильнике! И я этого не стираю, у меня это написано до сих пор, — призналась, с улыбкой, Светлана Боровская.
Телеведущая признается, что души не чает в сыновьях. Фото: соцсети.
Спросили у нее и о том, как именно произошло знакомство со вторым мужем.
— Быть может, это была любовь с первого взгляда?
— Нет! Ни с какого ни с первого! С десятого! На самом деле, я заметила, что мужчина на меня очень пристально смотрит. Меня даже это немножко раздражало. А потом… Он принес какой-то арбуз, от которого я не отказалась, я оставила ему свой номер телефона. Он позвонил мне через два часа и… Началось! В общем, он гонял каждые две недели из России в Беларусь. У него не спидометре 360 тысяч километраж был за год. Из Минска в Москву.
Как оказалось, это расстояние было еще не самым большим препятствием, ведь в свое время таковым чуть было не стал коронавирус.
Второй брак Светланы выдержал испытания коронавирусом и закрытыми границами. Фото: соцсети.
— Я вам даже раскрою тайну, не знаю, хорошо это или плохо. Но на нас же действуют поступки, а не слова!.. Когда был COVID, и мы не виделись полтора месяца, были закрыты границы. И вдруг — он приезжает! И он сказал мне, что он как-то, не знаю уже как, ехал, но он не мог не приехать. «И что — теперь — все?! Нет! Я поплыву через море, через океан!» И это было прекрасно, и таких поступков было много. Он совершает их по сей день. И он подтверждает это, он, знаете, держит ватерлинию этого градуса. И как он говорит: «С тобой трудно, но очень интересно!».
Дала Светлана Боровская и совет.
— И еще он мне сказал, мне кажется, эта фразу про каждую женщину: «Если тебя понять, то с тобой очень просто!» Так вот, мальчики дорогие, если вы поймете девочку, этот рецепт, ее личную схему, вот этот золотой ключик — с ней будет очень легко и просто. — констатировала телезвезда.
Телезвезда не так давно обвенчалась со вторым супругом. Фото: соцсети.
К слову, Светлана Боровская поделилась и еще одним личным моментом.
— Я повенчалась год назад, то есть я абсолютно определилась. Как говорят: «Нам нужен только один пассажир, с которым мы доедем до конечной». И я вам этого желаю!
Добавим, что в 2022 году первый муж Светланы Боровской Анатолий Котенев честно рассказал о том, что около 15 лет жил на две семьи, в какой-то момент он признался, что именно Боровская своим волевым решением поставила финальную точку в их романтической истории и браке (тут про это).
Ранее мы писали о том, что вдовец белорусского блогера Надежды Мелешко перестал скрывать свои новые отношения (тут про это).