«Мы обвенчались, он живет в Санкт-Петербурге, у него две дочери и четверо внуков!» Белорусская телеведущая Светлана Боровская впервые рассказала о втором муже и венчании с ним

— И потом он десять лет за мной ухаживал, потому что я не хотела больше замуж. Потому что, знаете, как говорят: «Взрослую женщину можно удивить только любовью, весь остальной цирк она уже видела!» Так вот ухаживал за мной десять лет и убедил меня поступками, что… «Давай, будет лучше! Я покажу тебе счастье!» Все — показал! Вот прямо все показал. Знаете, когда я вышла за него замуж, то сказала ему: «Вот только, пожалуйста, не надо становиться мужем. Я хочу, чтобы ты был парнем!» Это ведь очень тонкая грань, когда мужчина присваивает вас. Когда вроде ты уже своя. Он добился. Охота случилась. А он — парень! Вот, например, я ухожу из дома, а он улетает в Питер. Он живет 10 дней здесь, 10 дней — там. Хочет жить здесь, ему очень нравится наша страна. И я приезжаю с работы, а у меня на холодильнике написано фломастером какое-то красивое слово, которое девочки хотят услышать от мальчиков. На холодильнике! И я этого не стираю, у меня это написано до сих пор, — призналась, с улыбкой, Светлана Боровская.