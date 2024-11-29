Индекс борща в Минске в ноябре 2024: какие цены на продукты для самого народного супа на рынке и в магазинах

Один раз в три месяца, с постоянством и регулярностью, вместе с читателями «КП» из Минска пытаемся сварить кастрюлю вкусного, наваристого, ароматного и сытного борща. А заодно узнаем-сравниваем цены на простые продукты в разных торговых точках Минска.
В конце каждого сезона изучаем цены на девять простых позиций — от картошки до свеклы, от говядины до лука, от свеклы до чеснока. Словом, прицениваемся. Цены изучаем с трех местах: во-первых, в небольшом магазине шаговой доступности формата «у дома», во-вторых, в гипермаркете одной из белорусский торговых сетей, и, наконец, в-третьих, на центральном продовольственном белорусской столицы — знаменитой Комаровке.
Словом, авоськи в руки — и вперед за продуктами, никаких ограничений, кроме единственного: если в торговой точке на прилавке лежат, к примеру, три вида помидоров, то всегда выбирает те, которые стоят дешевле. Экономия — наше все, а тарелка манящего своим запахом борща — больше, чем все.
МАГАЗИН «У ДОМА»: НЕДОРОГОЙ КОЧАН КАПУСТЫ И НЕДЕШЕВАЯ ПЕТРУШКА.
Итак, осенний поход за борщевым набором начинается с посещения магазина, который расположен в тихом центре белорусской столицы. Торговая точка небольшая по размеру, но, в принципе, самое необходимое купить там можно всегда — ассортимент позволяет.
В магазине у дома вполне приемлемый ассортимент. Фото: архив, носит иллюстративный характер.
Килограмм лука (небольшого по размеру) — 1,27 рубля, рядом компактные кочаны капусты, цена за кило — 84 копейки. Берем по килограмму моркови (0,88 BYN), свеклы (на копейку дешевле, 0,87 BYN), обязательно — картошка: плюс 94 копейки к общему чеку. Два вида помидоров: импортные — 11 рублей 42 копейки, по соседству белорусские, сорт «Сливка», стоят 10,72 белорусского рубля. Их и выберем. Еще нужна зелень, в частности, петрушка. В продаже отыскалась небольшая ее упаковка, весит 40 граммов, стоит — 1 рубль 21 копейку. Значит, 100 граммов обойдутся в 3,02 рубля. Напоследок бросаем в корзинку стограммовую головку чеснока, он импортный, китайский, за кило — 18,09 (плюс 1,8 рубля к чеку).
Капуста в магазине у дома пользуется, судя по всему, особым спросом. Фото: архив, носит иллюстративный характер.
Что осталось? Говядина, ищем лопаточную часть. Таковой в придомовом магазине не оказалось, на помощь пришел расположенный по соседству фирменный магазин одного из белорусских мясокомбинатов. Говяжья лопатка там отыскалась: 20 рублей 87 копеек за кило.
Говядина, хоть и не без небольших затруднений, но отыскалась. Фото: архив, носит иллюстративный характер.
Настало время подсчетов: продукты, купленные в магазинах шаговой доступности, обошлись, в конечном счете, в 38 рублей 18 копеек. К слову, в конце августа-2024 этот же чек составил 36 рублей 35 копеек. Всё, как говорится, в рамках, характерных для несезонных овощей.
НАБОР ПРОДУКТОВ ДЛЯ БОРЩА В «ГИПЕРЕ»: ЧЕСНОК ПОЧТИ ПО 36 РУБЛЕЙ ЗА КГ.
Следующая точка осеннего маршрута покупки продуктов для борща — гипермаркет одной из крупных торговых сетей Беларуси. Сразу берем лук (1,29 BYN за кило), морковь (0,9 BYN), картошку (99 копеек).
Базовые овощи нашлись без труда. Фото: архив, носит иллюстративный характер.
Свеклы сразу два вида: хочешь, «Цилиндрическая», хочешь "Свежая. Урожай 2024. Ценник — одинаковый: 91 копейка.
На прилавке самое настоящее изобилие белорусской (равно, как и все вышеперечисленные овощи) капусты: килограмм — 97 копеек. Несколько удивил ценник чеснока: 250 граммовая упаковка этого гостя из Китая — 8,99 рубля, значит, цена за кило — 35 рублей 86 копеек.
Ценник на китайский чеснок на мгновение может лишить дара речи. Фото: архив, носит иллюстративный характер.
Впрочем, рядом еще два вида, тоже китайские: 15,49 и 14,99 рубля за кило. В конечном счете, берем стограммовую головку самого доступного по цене: плюс 1,5 рубля.
В гипере было два вида помидоров. Фото: архив, носит иллюстративный характер.
Далее — помидоры: российская «Слива» — 11 рублей 19 копеек. Выглядит вполне аппетитно. Рядом — белорусская «Сливка», выглядит не хуже, а стоит дешевле: 9, 99 рубля за килограмм. Берем, разумеется, «Сливку» из Беларуси. 100 граммов петрушки — 2,7 рубля. Остается мясная основа, без говяжьего бульона борщ — не борщ! Говяжья лопатка, килограмм, добавляет к общему чек еще 25 рублей 47 копеек.
В гипермаркете капусты нашлась без проблем и в избытке. Фото: архив, носит иллюстративный характер.
Настало время отправиться на кассу, чтобы узнать итоговую сумму: 44 рубля 72 копейки. Для сравнения, в конце лета-2024 продукты, купленные в гипермаркете, обошлись в 40 рублей 28 копеек.
КОМАРОВКА: ВЫГОДНО ПОКУПАТЬ ЗЕЛЕНЬ И ПОМИДОРЫ.
Центральный продовольственный рынок Минска — Комаровка — уже вовсю готовится в Новому году. Елка у входа в крытую часть рынка уже поставлена, ждет не дождется своего праздничного убранства.
Подготовка к Новому году в Минске в самом разгаре. Фото: архив, носит иллюстративный характер.
На прилавках возлежат и буквально манят яркие, остро пахнущие мандарины…
Один из неизменных символом Нового года — мандарин — уже ждет повышенного спроса. Фото: архив, носит иллюстративный характер.
В общем, в воздухе вот-вот разольется ощущение подготовки к празднику, еще чуть-чуть времени и на сезонной части начнется торговля елочными игрушками, гирляндами… К слову, о том, что изменится в Беларуси в декабре-2024 — в деталях и подробностях рассказываем вот тут.
Чтобы отыскать продукты подешевле, нужно как следует походить вдоль торговых рядов. Фото: архив, носит иллюстративный характер.
Ну, а пока нужно вернуться в реалии: продукты для борща сами себя не купят. Цены на прилавках Комаровки, как всегда, разнятся. Хочешь, кило лука по 5−6 рублей, а хочешь по 1,35 BYN. Его и берем. Самая недорогая морковь — ровно рубль за кило, хотя по соседству есть предложения и по 3, и по 4 рубля.
Цены на овощи на центральном продовольственном рынке Минска разнятся. Фото: архив, носит иллюстративный характер.
Картошка обошлась в 79 копеек, справедливости ради отметим, что такое предложение было единственным в своем роде, средний ценник — 1.5−2,5 рубля за килограмм. Однозначно выгодно покупать на Комаровке зелень: 100 граммов петрушки обошлись в приятные 1.5 рубля, то есть куда дешевле, чем в «придомовом» магазине и гипере.
Впечатляет разбежка цен на помидоры: легко можно найти ценник в 16−20 рублей, и это далеко не предел. Чуть сложнее отыскать предложения по 5 рублей за кило, но удалось даже большее: небольшие по размеру, пестрые по расцветке и ароматные по запаху томаты по 3 рубля оказываются в корзине. Отлично! Следом чеснок: 15−20 рублей за килограмм, выходит, 100-граммовая головка завесила 1,5 рубля. Еще, разумеется, покупает свеклу, плюс рубль за килограмм.
За кило капусты многие продавцы просят 2,5−2,8 рубля, но если поставить себе цель сэкономить, походить-побродить вдоль рядов, то удастся отыскать куда более приятное по цене предложение: всего 97 копеек за килограмм.
Говядина. В августе-2024 за кило лопатки нужно было отдать 20 белорусских рублей. Радует, что ценник остался неизменным и в финале осени: все те же двадцать белорусских рублей потянул килограммовый кусок.
Зелень на рынке гораздо дешевле, чем в точках стационарной торговли. Фото: архив, носит иллюстративный характер.
Кажется, все продукты куплены, настало время волнительной калькуляции: 31 рубль 11 копеек. Если сравнить эту сумму с чеком, который был в конце августа-2024, то можно констатировать: «борщевой» набор, купленный на Комаровке, подешевел почти на 10%, ведь в финале лета итоговая сумма составляла 34,07 BYN.
КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ДЛЯ БОРЩА: НОЯБРЬ-2023 И НОЯБРЬ-2024.
Год назад, в финале осени 2023 года, индекс борща тоже был подсчитан. Если сопоставить соответствующие ценники, то можно констатировать: стоимость продуктов (2023), купленных в магазине «у дома», составила 40,06 BYN, в финале осени-2024 они же обошлись в 38,18 BYN. Класс!
Год назад покупки в гипере обошлись в 41,71 рубля, чек осени-2024 несколько подрос: 44 рубля 72 копейки.
Все нужное для наваристого супа, приобретенное на Комаровке год назад — 31,46 белорусского рубля. Суммарный «комаровский» итог в ноябре-2024 показал небольшое удешевление: 31,11 BYN. Мелочь, а приятно, как говорится.
А ЕСЛИ СЭКОНОМИТЬ?
А почему бы и нет? Правда, речь идет про экономию именно денег, а не времени, то есть о покупке самых недорогих в своей категории продуктов, для чего, понятное дело, придется посетить и магазины, и Комаровку.
Самый недорогой лук — «у дома»: 1,27 BYN, аналогичная ситуация с морковью (+ 88 копеек). Картошку выгоднее всего купить на Комаровке: 79 копеек за килограмм, там же берем (по три рубля) и помидоры. А еще и говядину: 20 рублей за кило лопатки. Петрушка — тоже с Комаровки: 1,5 рубля за сто граммов. Чеснок — 1,5 рубля за 100 граммов, его можно купить на рынке, и в гипермаркете. Свеклу и капусту выгоднее всего купить в магазине шаговой доступности: 87 и 84 копейки за килограмм соответственно.
Итого, купив самые недорогие в своей категории продукты, получаем конечную сумму: 29 рублей 15 копеек. А августе-2024 было 30,74 рубля. Как раз на буханку хлеба к народному супу!
Ранее мы писали о том, что можно и нельзя делать в Рождественский пост, который начался с 28 ноября 2024 года (читать далее вот тут).