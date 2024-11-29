Индекс борща в Минске в ноябре 2024: какие цены на продукты для самого народного супа на рынке и в магазинах

Самый недорогой лук — «у дома»: 1,27 BYN, аналогичная ситуация с морковью (+ 88 копеек). Картошку выгоднее всего купить на Комаровке: 79 копеек за килограмм, там же берем (по три рубля) и помидоры. А еще и говядину: 20 рублей за кило лопатки. Петрушка — тоже с Комаровки: 1,5 рубля за сто граммов. Чеснок — 1,5 рубля за 100 граммов, его можно купить на рынке, и в гипермаркете. Свеклу и капусту выгоднее всего купить в магазине шаговой доступности: 87 и 84 копейки за килограмм соответственно.