Лошадью пошли: конное изображение Ван Дейка и семья динозавров

Известно, что Бетховен очень интенсивно работал над мотивами и их развитием. Существуют целые тетради набросков, показывающих, как рождалась и шлифовалась его музыкальная мысль. В данном же случае он использовал, видимо, отдельные листы: в частности, известно 25 разрозненных набросков к квартетам Разумовского, хранящихся в Вене. Но к конкретной части квартета Op.59 № 3 относятся, помимо выставленного на торги, лишь два листа: один — в собрании Лондонского королевского музыкального колледжа, другой — продавался на Christie’s в 2012 году. Выставленный на торги автограф — третий. И он изрядно отличается по музыкальному материалу от финального облика произведения. Его редкость и ценность для науки отражаются в немалой цене: £100−150 тыс.