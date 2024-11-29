Лошадью пошли: конное изображение Ван Дейка и семья динозавров

Двусторонняя картина Антониса ван Дейка за $3 млн, рукопись русского квартета Людвига ван Бетховена, скелеты двух динозавров (взрослого и ребенка) и огромная работа Олега Целкова за 40 млн рублей. Хотя пик аукционного сезона позади (традиционно он приходится на ноябрь), в последний месяц года на торгах в России и за рубежом тоже не обойдется без ярких лотов. В основном это живопись, но не только. «Известия» выбрали самое интересное.
Двусторонняя картина Ван Дейка.
Пожалуй, самая громкая работа с грядущих мировых торгов живописью будет представлена на Christie’s произведениями старых мастеров (3 декабря). Речь идет о топ-лоте: двусторонней картине Антониса ван Дейка, фламандского художника XVII века, ученика Рубенса. Уехав из Фландрии в Англию, Ван Дейк стал придворным живописцем короля Карла I Стюарта, позже обезглавленного Оливером Кромвелем, и написал множество портретов как самого монарха, так и его семьи и английской аристократии.
Фото: christies.comДвусторонняя картина Антониса ван Дейка.
Произведения Ван Дейка (в основном небольшие эскизы) периодически фигурируют на аукционах, но этот лот — особенный по двум причинам. Во-первых, после расчистки на обороте холста удалось обнаружить авторское изображение, не связанное с лицевой стороной. А во-вторых, обнаруженная живопись — пейзаж. И на сегодняшний день это единственная известная нам работа Ван Дейка маслом в этом жанре.
Что же касается лицевой стороны, мы видим здесь превосходное изображение лошади без всадника. Аукционный дом справедливо указывает на параллель с известным конным портретом Карла V, хранящимся в Уффици.
Для такого раритета эстимейт £2−3 млн кажется весьма скромным, но можно предположить, что в процессе торгов цена серьезно возрастет.
Черновик русского квартета Бетховена.
Рукописи известных людей на аукционах продают регулярно, но давно уже не было в одних торгах такого изобилия автографов великих композиторов. 11 декабря Christie’s будет продавать нотные манускрипты Равеля, Верди, Вагнера, Мендельсона и других классиков музыки. В основном это наброски известных произведений, переложения (например, авторская транскрипция финала балета «Жар-птица» Стравинского для камерного оркестра) и отдельные партии. Особое место в этом ряду занимает черновик медленной части Струнного квартета Op.59 № 3 Людвига ван Бетховена. Это один из так называемых русских квартетов, написанных по заказу посла Российской империи в Вене графа Андрея Разумовского.
Фото: christies.comЧерновик Струнного квартета Op.59 № 3 Людвига ван Бетховена.
Известно, что Бетховен очень интенсивно работал над мотивами и их развитием. Существуют целые тетради набросков, показывающих, как рождалась и шлифовалась его музыкальная мысль. В данном же случае он использовал, видимо, отдельные листы: в частности, известно 25 разрозненных набросков к квартетам Разумовского, хранящихся в Вене. Но к конкретной части квартета Op.59 № 3 относятся, помимо выставленного на торги, лишь два листа: один — в собрании Лондонского королевского музыкального колледжа, другой — продавался на Christie’s в 2012 году. Выставленный на торги автограф — третий. И он изрядно отличается по музыкальному материалу от финального облика произведения. Его редкость и ценность для науки отражаются в немалой цене: £100−150 тыс.
«Ребенок с шариком» Олега Целкова.
Самый громкий и дорогой лот отечественного искусства в декабре представит российский аукционный дом Vladey. Это огромное, более чем двухметровое в высоту (и почти два метра в ширину) полотно живописца второй половины XX века Олега Целкова «Ребенок с шариком». Искусство Целкова, в 2021 году ушедшего из жизни, в последнее время определенно на пике интереса. На выставках его работы показывают регулярно, а рыночные цены стремятся вверх.
Но даже среди недешевых произведений Целкова «Ребенок с шариком» занимает особое место. И дело не только в размере. Важнее, что для художника это совершенно нетипичный сюжет, не имеющий аналогов в его творчестве. А вместе с тем образ моментально считывается (сразу видно — Целков!) и воспринимается в контексте его знаменитых «морд». Изображая людей, живописец делал их лица, руки, фигуры преувеличенно пухлыми, карикатурно грубыми, будто выводя новую человеческую породу, более приспособленную к невзгодам окружающего мира. Зрителю, однако, жалко этих героев — несмотря на всю брутальность их внешности.
Вот и дитя на картине парадоксально сочетает веселую беззаботность, легкость — и неповоротливость. Вдобавок живописец играет с пропорциями: ребенок вдвое меньше стула, и непонятно, то ли он такой маленький, либо мебель — для великанов (которым, быть может, этот человечек однажды станет).
Особая прелесть картины — яркие, почти светящиеся неоном краски: ядовитая фуксия, мистический синий и агрессивный красный с оттенками. Эмигрировав во Францию и погрузившись в изучение техники старых мастеров, Целков стал экспериментировать с лессировками (многократным нанесением слоев краски, обеспечивающим специфическое преломление света в масле) и в целом стремился к иному, более прихотливому колористическому решению, чем прежде.
Все перечисленное объясняет пугающий эстимейт 30−40 млн рублей.
Скелеты динозавров.
Ну и самый экстравагантный лот месяца, уже не связанный с искусством, однако имеющий отношение к истории самой нашей планеты. На живом аукционе Christie’s, запланированном на 12 декабря, будет только два экспоната, зато каких! За $3−5 млн планируется продать скелет стегозавра, а за $5−8 млн — сразу два скелета аллозавров: ребенка и взрослого. Второе, естественно, вызывает больше интереса.
Скелеты двух самцов были собраны из отдельных костей, обнаруженных в штате Вайоминг (США), и дополнены 3D-моделями утраченных частей. Взрослая особь содержит 143 оригинальных элемента, детская — 135. Таким образом, длина скелетов от черепа до хвоста составляет более 2,5 м и около 3,5 м соответственно. Впечатляет!
Фото: christies.comСкелеты аллозавров.
Вдвойне сильно это выглядит, если предположить, что перед нами папа и сын. Ученые, впрочем, не утверждают, что два динозавра действительно имеют родственные связи. Да и обнаружены они были в разное время: первый — в середине 1990-х, второй — в 2002-м. Но в 2017—2018 годах были проведены новые раскопки, позволившие дополнить скелеты, а в 2022-м они были смонтированы в том виде, как продаются сегодня.
Аллозавры — главные хищники Юрского периода. И именно с них началась популяризация темы динозавров в массовой культуре. Говорим «динозавр» — представляем аллозавра. Так что нет сомнений, что музей естественной истории, который разорится на такой лот (или получит его в дар от меценатов), пополнит экспозицию настоящим хитом для самой широкой публики.