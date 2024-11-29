Медвежьи услуги: новая «Эммануэль» и возвращение Паддингтона

В российском кинопрокате сразу две большие фестивальные премьеры. Из Канн до зрителей долетела «Птица» Андреа Арнольд с Барри Кеоганом в главной роли, а с Венецианского кинофестиваля — «Мария», где Анджелина Джоли сыграла умирающую оперную диву Марию Каллас. Среди отечественных премьер — комедия «Один день в Стамбуле» от «Квартета И» и экспериментальный триллер «Кинопленка № 8» с Кристиной Асмус. Но, пожалуй, главная новинка недели — третья часть про медвежонка Паддингтона, чудом добравшаяся до российского проката. «Известия» — о том, что смотреть в кино в предстоящий уикенд.
«Приключения Паддингтона 3» 6+
Режиссер: Дагал Уилсон.
В ролях: Бен Уишоу, Имелда Стонтон, Оливер Молтман, Хейли Этвелл, Джули Уолтерс, Антонио Бандера, Оливия Колман.
Десять лет назад фильм о медвежонке Паддингтоне был лишь малой и не самой заметной частью семейного контента в российских кинотеатрах. Скромно и интеллигентно протиснувшись между голливудскими релизами, он далеко не сразу нашел место в сердце массового зрителя. Но сегодня выход третьего фильма о Паддингтоне в России воспринимается как рождественское чудо. Не хочется гадать, как именно компания «Вольга» смогла выпустить этот релиз, важно, что это случилось. На премьере в столичном кинотеатре «Октябрь» было ощущение, что на дворе 2019 год, и люди, как это обычно бывает, целыми семьями пришли смотреть новую часть полюбившейся франшизы.
Премьера такого фильма — это момент передышки, чтобы закрыть глаза и успокоиться, раствориться в убаюкивающей магии очень качественного, не хватающего звезд с неба семейного фильма. Поверить в то, что мы в компании Антонио Бандераса (очень не хватает его оригинального голоса с сильным испанским акцентом) плывем в сторону Эльдорадо сквозь джунгли на респектабельном катере, и голос Паддингтона тихо и уверенно ободряет нас, призывает верить, что всё будет хорошо. Хочется, чтобы это длилось не сто минут, а тысячу, и самым грустным и травматичным будет момент, когда последняя музыка на титрах утихнет и надо будет возвращаться туда, где нет ни Паддингтона, ни Эльдорадо, ни бассейна Амазонки.
«Птица» 18+
Режиссер: Андреа Арнольд.
В ролях: Никия Адамс, Франц Роговский, Барри Кеоган, Джейсон Будда.
Очередной привет из основного конкурса Каннского кинофестиваля, дошедший до России, и первый полнометражный фильм Андреа Арнольд за восемь лет. В центре — непростая история взросления 12-летней Бэйли из британской глубинки. Узнается фирменный почерк Арнольд, об этом почти все ее фильмы — от «Аквариума» до «Американской милашки». Правда, в «Птице» постановщица заходит на территорию магического реализма. Утомившаяся от окружающей суровой действительности девочка заводит дружбу со странным мужчиной по имени Птица. За балаган в фильме отвечает Барри Кеоган. Новый любимец зрителей, критиков и режиссеров сыграл в «Птице» молодого папашу Бэйли, который большую часть фильма разгуливает топлес и танцует.
«Мария» 18+
Режиссер: Пабло Ларраин.
В ролях: Анджелина Джоли, Альба Рорвахер, Коди Смит-Макфи, Халук Бильгинер.
Пабло Ларраин завершает свою трилогию байопиков о женщинах — иконах прошлого столетия — драмой о последней недели жизни великой оперной дивы Марии Каллас. Никакой интриги. Шикарная квартира в Париже, пара собак и обеспокоенные кухарка и дворецкий, которые теперь заменяют семью. Близких и друзей Каллас видит теперь разве что в медикаментозных галлюцинациях, которых становится всё больше.
Певицу на экране воплотила Анджелина Джоли, которая последний раз появлялась на большом экране еще в 2021 году в фильме «Вечные». В «Марии» Джоли не только поет (во флешбэках), но и для своей роли выработала акцент, напоминающий речь актеров из фильмов золотого века Голливуда. Критики называют новый фильм Ларрайна довольно нафталиновым, похожим на оперу больше, чем на кино. Но хвалят исполнительницу главной роли и уже пророчат Джоли номинацию на «Оскар».
«Эммануэль» 18+
Режиссер: Одри Диван.
В ролях: Ноэми Мерлан, Уилл Шарп, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Чача Хуан, Наоми Уоттс.
В 2021 году французская режиссер Одри Диван выиграла «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля с экранизацией одноименного романа Анни Эрно, который через год получил Нобелевскую премию по литературе. На этот раз Диван решила переосмыслить главный эротический кинохит 1970-х — «Эммануэль». Место актрисы Сильвии Кристель заняла Ноэми Мерлан (изначально должна была быть Леа Сейду), однако новую версию уже разгромили и критики, и зрители. «Эммануэль» 2.0 феминистским манифестом, чего после «События» ждали от Диван, не стала, а саму постановщицу упрекают в поверхностности, бесчувственности и, как бы парадоксально это ни звучало, в пошлости.
Эксклюзивное интервью «Известий» с Одри Диван можно прочитать здесь.
«Один день в Стамбуле» 18+
Режиссер: Авет Оганесян.
В ролях: Леонид Барац, Камиль Ларин, Ростислав Хаит, Александр Демидов, Тарас Кузьмин.
Еще один классический фильм «Квартета И» и, соответственно, экранизация его же спектакля «Один день из смерти Вадика Беляева». К слову, к популярной франшизе «О чем говорят мужчины» новая картина никакого отношения не имеет. По сюжету, четверо друзей прилетают в Стамбул, чтобы провести выходные на яхте их приятеля, который, как оказывается по прибытии, умер. Его помощник предлагает устроить поминки на уже забронированной роскошной яхте, рассекая Босфор. Правда, смерть друга — это еще не самое худшее, что случилось с героями в этот день.
«Кинопленка № 8» 18+
Режиссер: Илья Хотиненко.
В ролях: Кристина Асмус, Даниил Воробьев, Валентин Мендельсон, Олег Гаркуша, Семен Литвинов.
Мистический триллер Ильи Хотиненко, больше похожий на авторский эксперимент, события которого вновь разворачиваются в прошлом. После по южному теплого «Асфальтового солнца» и 1980-х режиссер переносится в уже порядком приевшиеся 1990-е. Главная героиня Маша владеет видеосалоном в заброшенном провинциальном кинотеатре, в одиночку воспитывает сына Сашу и отбивается от рэкетиров. Те как-то связаны со смертью ее мужа. Сын Маши исчезает при загадочных обстоятельствах, но с его исчезновением связаны не бандиты, а мистика вокруг кинотеатра «Луч».
«Перевозчик душ» 18+
Режиссер: Брюс Гудисон.
В ролях: Джордж Букари, Ник Фрост, Синнёве Карлсен, Люк Норрис.
Британский комик Ник Фрост предстает в довольно нетипичной роли маньяка-таксиста. По сюжету, молодая пара садится в такси после не самых приятных посиделок с друзьями. Да и сами возлюбленные переживают тяжелый этап в отношениях, что быстро доходит до главного слушателя их словесных перепалок — водителя кэба. Благодаря ему рядовая поездка домой становится опасным испытанием.