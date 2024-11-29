Медвежьи услуги: новая «Эммануэль» и возвращение Паддингтона

Премьера такого фильма — это момент передышки, чтобы закрыть глаза и успокоиться, раствориться в убаюкивающей магии очень качественного, не хватающего звезд с неба семейного фильма. Поверить в то, что мы в компании Антонио Бандераса (очень не хватает его оригинального голоса с сильным испанским акцентом) плывем в сторону Эльдорадо сквозь джунгли на респектабельном катере, и голос Паддингтона тихо и уверенно ободряет нас, призывает верить, что всё будет хорошо. Хочется, чтобы это длилось не сто минут, а тысячу, и самым грустным и травматичным будет момент, когда последняя музыка на титрах утихнет и надо будет возвращаться туда, где нет ни Паддингтона, ни Эльдорадо, ни бассейна Амазонки.