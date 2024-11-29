Отец и дети: РЕН ТВ покажет сериал «Последняя клятва Гиппократа»

Премьеру приключенческого боевика «Последняя клятва Гиппократа» покажет РЕН ТВ. Экшен о поиске справедливости, схватке с преступной группировкой и непростых отношениях отца и детей. В главной роли — Максим Дрозд. Его герой — фельдшер скорой помощи, в прошлом светило военной хирургии. Но сейчас это светило невольно сближается с миром криминала. 1 декабря в эфире РЕН ТВ с 13:30 покажут все восемь серий. «Известия» узнали подробности создания боевика.
Недетский вопрос.
Гиппократом зовут главного героя Петра Кратова. Некогда он был военным хирургом, прошел горячие точки. В конце 1990-х служил на Кавказе, где видел смерть, кровь и жестокость. Кратов давно не знает, что такое страх. Да и сочувствия в его сердце не осталось.
Одна только боль — сыновья. Они полная противоположность друг другу. Младший, Мирча (Вадим Норштейн), связался с бандой наркодельцов. Старший, Виктор (Максим Белбородов), работает начальником отдела по борьбе с оборотом наркотиков и твердо намерен уничтожить преступную группировку. Братья ненавидят друг друга. Задача Гиппократа — примирить сыновей.
— Это очень непростая и больная человеческая ситуация, когда два родных брата по отцу — по разные стороны баррикад жизни, — рассказал «Известиям» Максим Дрозд. — Но мой герой дал слово умирающей жене, что всю жизнь будет в ответе за сыновей. У меня самого четверо детей. Молюсь и надеюсь, что все они будут друзьями.
Даже в самых опасных ситуациях Гиппократ принципиально отказывается от применения физической силы. Его задача — лечить раны. И важнее становятся не те, что на теле, а те, что в душе.
Максим Дрозд в актерскую профессию пришел, отслужив в ВДВ в разведроте. Режиссеры видят в нем человека служивого. В фильмографии артиста много героев в форме: играл военного прокурора в сериале «По законам военного времени», раскрывающего сложные уголовные дела во время Великой Отечественной и вычисляющего шпионов, был «Фальшивый флаг», где Дрозд воплотил образ полковника ФСБ, ведущего международное расследование. В «Смотрителе маяка» он играл контрразведчика.
В «Последней клятве Гиппократа» герой Дрозда носит погоны под белым халатом.
— У меня в армии была военно-медицинская подготовка, капельницы смогу поставить, если понадобится — обращайтесь, — говорит Максим Дрозд. — Мне очень хотелось сыграть эту роль. Интересен был военврач, который прошел горячие точки, спас много жизней в полевых госпиталях, а теперь работает фельдшером на скорой помощи. В одной сцене моего персонажа пытался запугать криминальный авторитет. И он ему отвечает: «Я видел полевые госпитали, в которых лежало 150−200 раненых. Я смотрел на них и понимал, что многих не спасти, большая часть погибнет от полученных ран. После этого мне ничего не страшно. Так что не надо меня пугать…».
Боевые в действии.
Как признался актер, он много общался с военными врачами, которые, как великий Николай Пирогов, по 30 часов не выходили из операционных.
— Это специалисты высшего класса. Они внутри смерти каждый день борются за жизнь. Эти врачи могут достать пули и осколки из брюшной полости, из легких, лечат перебитые руки и ноги, тяжелые черепно-мозговые травмы. Мой герой — врач от бога, но с довольно сложной судьбой и неустроенной жизнью, — объясняет исполнитель главной роли.
Режиссер-постановщик сериала Роман Ярославцев работал над картинами «Раскол», «Куба», «Военная разведка: Западный фронт». «Последняя клятва Гиппократа», уверен он, будет интересна самому широкому кругу зрителей. Динамичные брутальные сцены перестрелок, драк и погонь привлекут любителей боевиков. Напряженная атмосфера серий, в которых героям постоянно приходится решать множество задач, от которых зависит их собственная жизнь, заинтересует поклонников остросюжетных детективов и триллеров. А острые драматические линии проекта привлекут зрителей, которые в первую очередь ценят эмоциональную составляющую сериалов.
— У нас есть несколько составляющих, — рассказывает режиссер фильма Роман Ярославцев. — С одной стороны — экшен. Часть, в которой герой Максима Дрозда попадает в опасные ситуации, находясь между двух враждующих банд. С другой стороны — серьезная драматическая линия, поскольку оба сына Кратова находятся в конфликте. И каждый шаг Гиппократа — решение остаться профессионалом, врачом, помогающим людям вне закона, человеком. Зрители будут наблюдать за моральным выбором героя.
Боевик снимать непросто, хочется не подвести зрителя и каждую сцену снять круто. Но и без внятной, четкой драматургии не было бы и экшена. За драматургию отвечали сценаристы — Анна и Федор Графковы, Ренат Хайруллин, Артем Каргин. В материале много профессиональных терминов. Чтобы понимать, о чем идет речь, как артисты, так и режиссер должны были освоить медицинскую терминологию.
— На площадке постоянно присутствовал консультант, — признается Роман Ярославцев. — Он подсказывал, чтобы действия актеров в кадре были правдоподобными и врачи, посмотрев фильм, не смеялись бы. Нам надо было найти баланс между изображением на экране и реальностями профессии. Снимали максимально правдоподобно.
Любовь и «Банд’Эрос».
Несмотря на то что «Последняя клятва Гиппократа» — боевик, это история про семью и про любовь. Любовь отца к детям, братьев друг к другу, мужчины и женщины.
Актриса Ирина Таранник играет коллегу Кратова Веру. Она врач скорой помощи. Волей случая она стала свидетелем криминальных разборок, на которые прибыла бригада медиков. Ей остается выполнять свой долг и сохранять молчание, чтобы не погибнуть.
— Когда главному герою жизнь подкидывает сюрпризы с разных сторон, нужен кто-то рядом, на кого можно опереться, кому можно довериться. И этим человеком становится моя героиня, — говорит Ирина Таранник.
Еще один режиссер-постановщик сериала Сергей Ганночка считает, что кино придется по нраву ценителям жанра экшен.
— Даже те, кто не особо любит стрельбу и драки, в процессе просмотра заинтересуются, — уверен он. — Боевик — один из самых смотрибельных жанров. Потому что действие происходит очень быстро, так же динамично сменяются обстоятельства. К тому же в фильме прекрасный актерский состав.
В картине снимались Анатолий Кот, Семен Литвинов, Алена Хмельницкая, Валерия Шкирандо, Иван Косичкин, Алексей Абрахманов, Артем Крестников, Елена Лотова, Андрей Стоянов. Меломаны оценят саундтрек к сериалу. Его записал и спродюсировал экс-солист группы «Банд’Эрос» Кирилл «Батишта» Петров, который также исполнил здесь одну из главных ролей.
1 декабря многосерийный фильм выйдет на РЕН ТВ сразу целиком. Начало показа — 13:30.