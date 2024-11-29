Отец и дети: РЕН ТВ покажет сериал «Последняя клятва Гиппократа»

— У меня в армии была военно-медицинская подготовка, капельницы смогу поставить, если понадобится — обращайтесь, — говорит Максим Дрозд. — Мне очень хотелось сыграть эту роль. Интересен был военврач, который прошел горячие точки, спас много жизней в полевых госпиталях, а теперь работает фельдшером на скорой помощи. В одной сцене моего персонажа пытался запугать криминальный авторитет. И он ему отвечает: «Я видел полевые госпитали, в которых лежало 150−200 раненых. Я смотрел на них и понимал, что многих не спасти, большая часть погибнет от полученных ран. После этого мне ничего не страшно. Так что не надо меня пугать…».