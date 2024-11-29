Пенсионеры и головоногие: какие телесериалы ждут нас в декабре

Следствие по делу о пропавшем 25 лет назад рейсе Барнаул — Москва давно зашло в тупик, но появление одного из исчезнувших пассажиров, как ни в чем не бывало доложившего о своем прибытии домашним из телефонной будки, заставляет возобновить поиски. Похоже, в этом месте удлинение потустороннего маршрута авиалайнера сыграло со сценаристами дурную шутку: вопрос о том, где в современном аэропорту пассажир может обнаружить таксофон с монетками, возможно, так и останется без ответа. Впрочем, он не особо интересует следственную группу энтузиастов, решивших докопаться до истинного смысла таинственного происшествия. Помимо отставного сотрудника спецслужб Шапошникова — Филипп Янковский с резкими чертами лица и умением держаться многозначительно идеально вписался в образ, — в нее войдут журналистка Анна (Любовь Аксенова), преподаватель физики Вадим (Дмитрий Чеботарев) и инженер Никита (Александр Алябьев). Они такие разные, и всё-таки многое их роднит: все они красавцы, все они таланты, все они готовы к встрече с жуткими тайнами. Их ждут духи, шаманы, таинственное мерцание лампочек и дерево с ленточками.