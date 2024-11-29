Пенсионеры и головоногие: какие телесериалы ждут нас в декабре

Сериальная программа декабря весьма насыщенна, но всё меркнет перед премьерой, которой ждет, без преувеличения, весь мир: 26 декабря запускается второй сезон «Игры в кальмара». Впрочем, отечественные кинематографисты тоже порадуют зрителей. Так, в «Первом номере» нас ждут воспоминания Сергея Минаева о работе в глянцевом журнале, а в «Мамонтах» плодовитый Юрий Стоянов сыграет пенсионера, вставшего на борьбу с киберпреступностью. О самых интересных декабрьских новинках в мире сериалов рассказывают «Известия».
«Первый номер»1 декабря, KION.
Если раньше журналисты портили жизнь звездам экрана, то теперь телезвезды наносят папарацци ответный удар: на экраны выходит сериал «Первый номер» по сценарию Сергея Минаева (автора нашумевших некогда романов «Духless» и «The Телки») — крупного специалиста по грязному сексу, грязным деньгам и грязному белью знаменитостей. В основу сценария лег собственный опыт главредства Минаева в русском Esquire — и можно быть уверенным, что к маленьким цеховым тайнам сценарист отнесся безо всякого пиетета.
Сценарий Минаева отлично лег и в современную новостную повестку: его альтер эго — вышедший в тираж писатель Константин Иноземцев — встает во главе глянцевого издания несколькими годами позже реального Минаева. Журнал нужно спасать после ухода западных издателей, и владельцы решаются на то, чтобы влить в устоявшийся редакционный коллектив новую кровь. Она, как положено, бурлит: пьянство, ругань и мордобой, кажется, лягут в основу редакционной политики. Аура порочности постаревшего Евгения Цыганова, исполнившего роль Иноземцева, задает тон событиям. Несколько чужеродно в антураже смотрятся высокие чувства в формах бывшей подруги Иноземцева (Надежда Михалкова) — эдакая звезда пленительного счастья, павшая в мир порока. Несколько портит романтическое впечатление постоянное присутствие альтер эго другой героини глянца — Ксении Собчак, — впрочем, куда ж без царицы информационных полей; без нее история будет неполной, а Минаев, как уже сказано, — за правду.
«Звездные войны: Опорная команда»3 декабря, Disney+
Долгие годы «Звездным войнам» стараниями Джорджа Лукаса удавалось притворяться философской сагой, и даже нынешние жанровые франшизы делали люди с исключительно серьезными лицами, что заставляло зрителей с привычным упорством изыскивать в них какой-никакой интеллектуальный подтекст. Но, наконец, покровы сброшены, и в очередном сериале компания Disney+ представляет «Звездные войны» такими, какими им давно пора было стать: детской космической сказкой для младших школьников.
Фото: Lucasfilm Ltd.
Зачин истории о четырех школьниках с небольшой планеты, решивших сбежать от назначенного наказания и неожиданно пересекших половину Вселенной, полностью соответствует традициям подростковых сериалов, где двоечник из любопытства нажимает кнопку и запускает страшно и подумать что. Космические путешественники найдут заброшенный храм джедаев, обретут наставника в лице таинственного Джода На Навуда, столкнутся с кровожадными космическими пиратами и, безусловно, отыщут дорогу домой. Действие сериала происходит непосредственно после событий шестого фильма «Возвращение джедая». Что ж, теперь у родителей — фанатов «Звездных войн» будет что показать детям.
«Черные голуби»5 декабря, Netflix.
Шпионские страсти в семье — тема не новая, но неизменно любимая зрителем. От «Правдивой лжи», где Шварцнеггер-суперагент ловко водит за нос простушку-жену Джеми Ли Кертис, до «Мистера и миссис Смит», где на опасные танцы тогда еще семейной пары Брэда Питта и Анджелины Джоли в кинотеатры шли посмотреть полмира, — личная жизнь шпионов неизменно вызывает интерес. Теперь в роли агента под прикрытием выступит еще одна признанная красотка — Кира Найтли. Впрочем, юмора или даже иронии, традиционно присущих шпионским боевикам в семейном антураже, ждать не приходится: создатели «Черных голубей» убийственно серьезны — в любом смысле.
Фото: Noisy Bear.
Хелен Уэбб — жена видного политика и любящая мать двух малышей. По совместительству — тайный агент могущественной организации «Черные голуби», которой она год за годом сдает политические секреты мужа, а заодно и всей политической верхушки Британии. Однако, когда неизвестные убивают возлюбленного Хелен, она и ее старый товарищ по борьбе Сэм вступают на тропу войны. Будет всё — море крови, горы трупов, автомобильные погони, взрывы с пламенем до небес, молниеносные драки красавицы Найтли один на один и с толпой головорезов. А когда беременная суперагент медленно пройдет по мраморному полу мимо живописно разбросанных тел, Квентин Тарантино и Ума Турман, заплакав, тихо выйдут за дверь. Пределов нет.
«Прометей»5 декабря, «Кинопоиск».
В 2018 году на канале NBC вышел первый сезон телесериала «Манифест» о пассажирском самолете, отправившемся в обычный рейс и пропавшем с радаров на пять с лишним лет. Сериал не имел особенного успеха, однако «Кинопоиск», демонстрировавший «Манифест» в России, в сюжете явно увидел потенциал. Правда, решив нырять уж сразу поглубже, отправив самолет в призрачный полет через всю Россию аж на четверть века.
Следствие по делу о пропавшем 25 лет назад рейсе Барнаул — Москва давно зашло в тупик, но появление одного из исчезнувших пассажиров, как ни в чем не бывало доложившего о своем прибытии домашним из телефонной будки, заставляет возобновить поиски. Похоже, в этом месте удлинение потустороннего маршрута авиалайнера сыграло со сценаристами дурную шутку: вопрос о том, где в современном аэропорту пассажир может обнаружить таксофон с монетками, возможно, так и останется без ответа. Впрочем, он не особо интересует следственную группу энтузиастов, решивших докопаться до истинного смысла таинственного происшествия. Помимо отставного сотрудника спецслужб Шапошникова — Филипп Янковский с резкими чертами лица и умением держаться многозначительно идеально вписался в образ, — в нее войдут журналистка Анна (Любовь Аксенова), преподаватель физики Вадим (Дмитрий Чеботарев) и инженер Никита (Александр Алябьев). Они такие разные, и всё-таки многое их роднит: все они красавцы, все они таланты, все они готовы к встрече с жуткими тайнами. Их ждут духи, шаманы, таинственное мерцание лампочек и дерево с ленточками.
«Мамонты»9 декабря, Okko.
Творческой плодовитости Юрия Стоянова можно только позавидовать. Он, кажется, не сходит с экраном, при этом ухитряясь оставаться обаятельным и органичным в любой роли — от главы клана упырей в «Вампирах средней полосы» до наивного пенсионера, обманутого телефонными мошенниками в новом сериале «Мамонты». Пенсионер, как, впрочем, и все герои Стоянова, получился столь обаятельным и добродушным, что хочется верить: добро победит, а телефонных обманщиков накажут. И ведь наверняка так оно и будет.
Пенсионер Николай Николаевич (Юрий Стоянов), продав жилье, хочет переехать поближе к дочери (Марьяна Спивак), — но все деньги от сделки у него выманивают мошенники, представившиеся «службой безопасности банка». В полиции пенсионеру помочь не могут — и тогда он вместе с 15-летней внучкой (Елизавета Ищенко) решает сам пойти по следу киберпреступников. В процессе поисков справедливости и денег Николаю Николаевичу предстоит узнать, что окна бывают не только в доме, но и в браузере, а его внучке — попытаться толкнуть на сторону нюдсы своего деда и, конечно, найти любовь. Легкий семейный сериал будет полезен еще и в неожиданном смысле, став лишним поводом еще раз напомнить старшему поколению о том, что не следует разговаривать по мобильному с незнакомцами. Особенно — «из службы безопасности банка».
«Сто лет одиночества»11 декабря, Netflix.
Много лет спустя, перед самым расстрелом, полковник Аурелиано Буэндиа припомнит тот далекий день, когда отец повел его поглядеть на лед. Эту картину, начинающую повествование о том, как семь поколений семьи Буэндиа в городке Макондо безуспешно пытаются бежать от прошлого и от судьбы, нобелевский лауреат Габриэль Гарсиа Маркес описал так живо, что любой сценарист, не ушедший дальше первых страниц великого романа, будет уверен: эта книга просто создана для кино. Те, кто дочитал ее до конца, называют ее одним из самых неэкранизируемых романов в истории. Колумбийские кинематографисты решили с этим утверждением поспорить.
Сам Маркес, умерший в 2014 году, принципиально отказывался продавать права на экранизацию «Ста лет одиночества», заявляя, что его невозможно раскрыть в ограниченном времени и пространстве фильма и на любом языке, кроме испанского. После смерти писателя права на его творческое наследие перешли к сыновьям. Видимо, переговоры были долгими: Netflix получил права лишь в 2019 году. Одно из условий писателя было при этом выполнено: сериал снимался в Колумбии на испанском языке. За раскрытием сюжета надзирали сыновья Маркеса, Родриго Гарсиа и Гонсало Гарсиа Барча стали исполнительными продюсерами и уверили всех интересующихся, что у них и у Netflix достаточно возможностей, чтобы воспроизвести на телеэкране дух магического реализма, присущий книге. Что ж, скоро узнаем, насколько колумбийцам присуща сыновняя почтительность.
«Декстер: Первородный грех»13 декабря, Paramount+
Сериал о маньяке-убийце, работающем судебным экспертом в полиции Майами, получил несколько премий «Эмми» и «Золотой глобус» и сумел продержаться в топе зрительских предпочтений на протяжении восьми сезонов — с 2006 по 2013 год. И даже десятилетие спустя «Декстер» сохранил преданную аудиторию, на которую, в первую очередь, и рассчитан приквел.
Действие нового сериала разворачивается в 1991 году. Он рассказывает о юности Декстера Моргана и его сводной сестры Дебры, о том, как в Декстере впервые проснулась жажда убийства. Его приемный отец Гарри, поняв, что не в силах бороться с темной стороной юноши, разработает для него кодекс правил, который поможет Декстеру удовлетворять жажду убийства, но при этом не вредить хорошим людям и не быть пойманным. Роль юного маньяка сыграет симпатичный ирландец Патрик Гибсон («Тюдоры», «Неверленд»), его отчима — Кристиан Слейтер, большой специалист по персонажам с двойным дном. Репутация оригинального «Декстера» столь высока, что создатели приквела немало рискуют: сравнивать их детище будут с заведомо звездным оригиналом.
«Игра в кальмара»26 декабря, Netflix.
Здесь уместны лишь превосходные степени. Самый популярный сериал за всю историю Netflix, принесший сервису около $1 млрд прибыли и сделавший звездами вчера еще никому не известных корейских актеров и режиссера Хван Дон Хёка, просто обязан был обзавестись продолжением. Собственно, в этом не сомневались и продюсеры: о грядущем появлении второго сезона «Игры в кальмара» было заявлено еще в 2021 году, сразу же после финала шоу. И сегодня второй сезон «Игры в кальмара» — пожалуй, самый ожидаемый сериал в мире: его выхода с нетерпением ждут миллионы фанатов.
О сюжете второго сезона «Игры в кальмара» фанаты судачили дольше, чем длилось производство сериала. Однако достоверные сведения о нем просочились за пределы съемочной площадки лишь недавно. Итак, победитель Сон Ги Хун, оставшийся единственным выжившим, получает гигантскую денежную награду и решает потратить ее на то, чтобы выследить организаторов смертельного шоу. Но для этого ему придется еще раз вступить в игру. Сумеет ли Хван Дон Хёк сделать ее столь же захватывающей, как и в первом сезоне? Сам режиссер в многочисленных интервью признается, что тоже мучается бессонницей в попытке найти ответ на этот вопрос. Что ж, ждать осталось недолго. Скоро узнаем.