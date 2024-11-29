Во Львове закрываются рестораны из-за действий ТЦК и оттока переселенцев

В 2022—2023 годах в украинском Львове закрылось около 50 точек общепита. Ожидается, что в к концу 2024 года в городе закроется еще порядка 50 заведений, рассказала директор аналитического центра «Рестораны Украины» Ольга Насонова в интервью «Страна.UA».
Рестораторы сообщают о значительном падении доходов в сфере общепита, что приводит к массовым увольнениям сотрудников и закрытию ресторанов.
Одна из владельцев закрытого заведения выразила обеспокоенность, отметив, что в 2024 году число постоянных посетителей уменьшилось на 70%. Предприниматели пытались работать с нулевым доходом, однако вскоре поняли, что необходимо закрываться.
Сложности в работе рестораторов начались после того, как в 2024 году Львов покинули около 150 тысяч переселенцев. Ужесточение мобилизации также добавило проблем, из-за чего в город стало приезжать меньше людей, а местные жители стали реже выходить из дома.
Ранее сообщалось, что украинские сотрудники ТЦК начали проводить обходы не только на улицах, но и в ночных клубах и ресторанах. До этого подобная практика наблюдалась только в маленьких городах.