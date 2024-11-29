В Роскачестве назвали пять принципов здорового питания зимой

Необходимо трезво оценить свой рацион, чтобы убедиться, что вы получаете с продуктами достаточное количество витаминов, отмечает Долгих. Так, витамин C известен своими антиоксидантными свойствами и способностью стимулировать выработку белых кровяных клеток, которые защищают наш организм. Он содержится в цитрусовых, ягодах, перце и зелени. Витамин A поддерживает здоровье слизистых оболочек и кожи, служащих первой линией защиты от инфекций. Этот витамин можно найти в моркови, сладком картофеле и зеленых листовых овощах. Витамины группы B играют важную роль в поддержании нормального функционирования иммунной системы, помогают организму справляться со стрессом и поддерживать уровень энергии. Минералы цинк и селен имеют первостепенное значение для иммунной защиты. Цинк участвует в процессах деления клеток и способствует заживлению ран, а селен обладает антиоксидантными свойствами, защищая клетки от повреждений. Эти минералы можно получить из бобовых, орехов, семян и морепродуктов. Йод необходим для нормального функционирования щитовидной железы. Он поддерживает обмен веществ, регулирует работу репродуктивной системы и способствует здоровью нервной и иммунной систем. Йод не накапливается и не синтезируется в организме, его нужно получать извне.