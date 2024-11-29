Что произошло в Иркутске в ночь на 29 ноября 2024: последние новости

В Иркутской области будут судить бывших инспекторов ГИБДД. Экс-начальник экзаменационного отдела вместе с сообщниками брал взятки за помощь в сдаче на права. Они промышляли с 2019 по 2022 год. А суммы так называемого денежного вознаграждения были от 20 до 100 тысяч рублей.