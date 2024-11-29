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Что произошло в Иркутске в ночь на 29 ноября 2024: последние новости

Экс-инспекторов из Иркутской области будут судить за взятки при сдаче на права.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области будут судить бывших инспекторов ГИБДД. Экс-начальник экзаменационного отдела вместе с сообщниками брал взятки за помощь в сдаче на права. Они промышляли с 2019 по 2022 год. А суммы так называемого денежного вознаграждения были от 20 до 100 тысяч рублей.

В Иркутске загорелась квартира в многоэтажке. Самостоятельно покинули дом 56 человек, среди них восемь детей. Как узнали дознаватели МЧС, причиной пожара стала машинка для майнинга. В ней произошло короткое замыкание.

В Нижнеилимском районе слесарь серьезно пострадал на производстве. Мужчина упал при разгрузочных работах в металлический бак. Руководство организации создало комиссию для выяснения обстоятельств.