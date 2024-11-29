Рассказываем, что принесет погода в Иркутске 29 ноября 2024

Погода в Иркутске 29 ноября 2024 обещает очередное потепление. По прогнозам синоптиков Иркутского Гидрометцентра, воздух прогреется до +2 градусов. Днем будет холодный ветер.
Погода в Иркутске 29 ноября 2024.
— Переменная облачность. Днем без существенных осадков, ветер северо-западный 5−10 м/с. Температура 0…+2, — поделились метеорологи.
Пока погода в Иркутске 29 ноября 2024 удивляет сибиряков теплом, в регионе ночью столбик термометра опустился до −20. Синоптики обещают, что днем в северных районах потеплеет до −3…+2. Также в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Мамско-Чуйском пройдет мокрый снег и местами сильный снег. Ветер будет холодный со скоростью до 14 м/с. Возможны метели и поземки.