Рассказываем, что принесет погода в Иркутске 29 ноября 2024

Пока погода в Иркутске 29 ноября 2024 удивляет сибиряков теплом, в регионе ночью столбик термометра опустился до −20. Синоптики обещают, что днем в северных районах потеплеет до −3…+2. Также в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Мамско-Чуйском пройдет мокрый снег и местами сильный снег. Ветер будет холодный со скоростью до 14 м/с. Возможны метели и поземки.