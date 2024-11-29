В Ростовской области на северо-западе силы РЭБ уничтожили 30 беспилотников

Как сообщил Юрий Слюсарь, на земле есть последствия. В хуторе Масаловка Каменского района у частного дома была повреждена крыша. К счастью, в доме никто не проживал, поэтому из людей никто не пострадал. Еще одно строение было повреждено в слободе Дьячкино Тарасовского района. Там из-за падения обломков БПЛА повредилось остекление частного дома. Никто из людей не пострадал. А на место происшествия уже выехали оперативные службы.