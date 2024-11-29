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В Ростовской области на северо-западе силы РЭБ уничтожили 30 беспилотников

В результате массированной атаки БПЛА на Дону повреждения получили два дома.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на пятницу, 29 ноября, в Ростовской области силы РЭБ отразили массированную воздушную атаку. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Всего на северо-западе Ростовской области средствами радиоэлектронной борьбы было уничтожено и подавлено 30 дронов.

Как сообщил Юрий Слюсарь, на земле есть последствия. В хуторе Масаловка Каменского района у частного дома была повреждена крыша. К счастью, в доме никто не проживал, поэтому из людей никто не пострадал. Еще одно строение было повреждено в слободе Дьячкино Тарасовского района. Там из-за падения обломков БПЛА повредилось остекление частного дома. Никто из людей не пострадал. А на место происшествия уже выехали оперативные службы.

Утром по поручению врио губернатора будут организованы подворовые обходы, чтобы уточнить объемы повреждения имущества, а также помочь людям в его восстановлении.

— Силы и средства ПВО продолжают отражать воздушную атаку, — добавил Юрий Слюсарь.